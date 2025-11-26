CANAL RCN
Nueve jóvenes artistas serán invitados al concierto de J Balvin este 29 de noviembre en Medellín

Los jóvenes de Medellín Music Lab podrán disfrutar del próximo concierto del antioqueño en el Atanasio Girardot.

Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
08:36 p. m.
Colombia se está preparando para recibir una vez más a José Osorio, quien llegará recargado para ofrecer dos conciertos exclusivos en Medellín y Bogotá tras varios años de espera por un espectáculo de dicho impacto.

Ante la amplia especulación sobre los artistas invitados a sus dos shows, la Alcaldía de Medellín confirmó la presencia de nueve jóvenes que lograron conquistar al intérprete de ‘Noventa’ con sus propuestas musicales.

Jóvenes de Medellín Music Lab en concierto de J Balvin

Por medio de una importante alianza entre la Fundación Vibra en Alta y José Osorio, nueve jóvenes lograron obtener la oportunidad de ser los invitados de lujo para el concierto del artista, el próximo 29 de noviembre en Medellín.

La dinámica con la que se seleccionó a los jóvenes fue lanzada el pasado mes de agosto ya que, dentro del álbum musical ‘Mixteip’, Balvin lanzó un beat de cuarenta segundos que, semanas después, se convirtió en un trend global con el que cientos de jóvenes crearon sus propias versiones y se las hicieron llegar el reguetonero.

Por esto, 40 de los jóvenes de Medellín Music Lab, programa de la Alcaldía de Medellín que apoya los nuevos talentos musicales de la ciudad, enviaron sus propuestas, de modo que, nueve de estos fueron seleccionados para grabar su canción en un estudio profesional y recibir una pieza personalizada con su versión del reto.

Sus videos no solo fueron compartidos en la Fundación Vibra en Alta, sino que también los jóvenes recibieron la exclusiva invitación para el show de este sábado.

El Atanasio Girardot se prepara para recibir a J Balvin

Por otro lado, son varias las imágenes que ya se han ido conociendo del montaje oficial de la tarima que estará ubicada en todo el centro del Atanasio Girardot y que recibirá a J Balvin en su primer concierto 360 en dicho escenario.

Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar ya que el prometedor show contará con una escenografía de alto nivel que involucrará a los asistentes VIP en una experiencia nueva. Aquí podrán interactuar con el artista, mientras este recorre la amplia plataforma circular.

Aunque aún no se conoce la identidad de los posibles artistas que acompañarán a Osorio, fanáticos especulan la presencia de cantantes como Ryan Castro, Maluma, Feid, Jowell y Randy, entre otros.

