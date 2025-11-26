Inédito: iglesia peruana estaría celebrando misas virtuales desde Roblox

Roblox es una de las plataformas virtuales en línea más populares en la actualidad que permite a los usuarios crear y jugar diferentes videojuegos en un ecosistema digital desarrollado con el objetivo de simular algunos entornos reales.

Esta plataforma de entretenimiento permite que millones de usuarios también puedan interactuar, en vivo, y construyan sus propios juegos con herramientas de estudio que combinan las funcionalidades de un motor de juegos con una amplia comunidad.

Iglesia peruana celebra misas desde Roblox

El gran fenómeno que se ha tomado el internet ya es toda una celebración en redes sociales ya que una iglesia católica ha incorporado su propio espacio en Roblox para transmitir misas virtuales. Esta novedosa propuesta hace parte de un proyecto digital, denominado como “Chiclayo Eterno”, en el que se replican algunos de los lugares más emblemáticos de esta ciudad.

Por supuesto, el templo religioso se ha llevado gran parte de la atención ya que su construcción deja ver una imitación, casi que real, al contar con sus respectivas bancas, columnas, decoraciones, un altar, el atrio, ramos de flores, estatuas y hasta un Jesús crucificado.

Los interesados deben unirse al servidor oficial en Discord e ingresar al mapa “Chiclayo Eterno” en Roblox, donde la misa da inicio a las 19:00 horas en Perú. Según algunos usuarios, quienes han participado en las eucaristías virtuales, los audios podrían corresponder a la celebración del mismo día o grabaciones para mantener a la comunidad activa.

El proyecto, que supera los 40.000 seguidores, fue lanzado el pasado 14 de septiembre y ya ha generado un amplio número de reacciones, pues algunos usuarios han manifestado la importancia de este espacio para acercar la religión católica a las nuevas generaciones, quienes estarían optando por asistir a este tipo de eucaristías virtuales sobre las presenciales.

No obstante, este novedoso desarrollo, que se encuentra en constante actualización, ya ha generado amplias críticas entre los internautas ya que algunos manifiestan que estas ceremonias no pueden reemplazar las eucaristías presenciales.

Espacios famosos en Roblox

Los clips desde Roblox ya han tomado gran popularidad en redes sociales ya que cientos de streamers importantes suelen transmitir, en vivo y en directo, sus travesías en estos amplios ecosistemas digitales.

La gran cantidad de usuarios conectados a cada hora han abierto una posibilidad de viralización masiva ya que incluso artistas de talla internacional como Ryan Castro se han sumado a esta iniciativa para interactuar, con su propio avatar personalizado, y dar conciertos para sus fanáticos conectados.

Así mismo, streamers como Westcol también han popularizado este espacio ya que parte de sus fanáticos exaltan la peculiaridad de sus interacciones en distintos mapas en donde se replican, con gran exactitud, tiendas de comida colombianas, restaurantes, discotecas, centros médicos, universidades, entre otros.