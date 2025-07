Ignacio Baladán no se guardó nada y habló después de que La Segura dijo que el no era el papá de su bebé

Durante el fin de semana, Natalia Segura, más conocida como La Segura, revolucionó las redes sociales con un video en el que aseguró que Ignacio Baladán no era el papá biológico de su hijo y que había tomado la decisión de revelarlo porque ya no sabía cómo más ocultarlo.

Sin embargo, todo se trató de una broma realizada mediante el formato 'Get Ready With Me', que se encuentra de moda en redes sociales como Instagram y TikTok.

Ignacio Baladán, la pareja de La Segura y padre de Lucca, no tenía conocimiento de la broma que la creadora de contenido iba a realizar. Por lo tanto, quedó sorprendido cuando comenzó a leer en diferentes medios nacionales e internacionales lo que ella afirmó.

De hecho, La Segura detalló que Ignacio Baladán la llamó para preguntarle que como así que él no era el papá de Lucca y que ella, con la personalidad jocosa que la caracteriza, le explicó que todo había sido una broma para crear contenido y entretener a sus seguidores.

Teniendo en cuenta el revuelo que se desató tras el video de Natalia Segura, Ignacio Baladán tomó la decisión de abrir una 'caja de preguntas' en Instagram durante las últimas horas y habló abiertamente de la broma que hizo su pareja. ¿Se molestó? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esto dijo Ignacio Baladán luego de que La Segura afirmó que él no era el papá biológico de su hijo

Cuando Ignacio Baladán abrió la 'caja de preguntas', un seguidor se interesó por saber cómo se había tomado lo ocurrido y él lo explicó.

"Bueno, en mi caso me dio gracia porque salió de las redes y molestando, así como hace Nati. Además, después se fue para otro lado y me dio más gracia que molestia", inició afirmando Ignacio Baladán.

"A mí no me molesta eso, así que todo normal. Incluso, me sumé al chiste porque para mí es eso, un chiste. No me afectó y no me molesta", concluyó.

La Segura aclaró por qué hizo el video en el que aseguró que Ignacio Baladán no era el papá de su hijo

Durante el lunes 14 de julio, cuando el video ya era viral, La Segura volvió a pronunciarse en sus redes sociales y aseguró que tenía claro que eso podía pasar porque considera que su formato de 'Get Ready With Me' es uno de los más 'funables'.

Además, volvió a reiterar que todo se trataba de un contenido creado para divertir y que se encontraba tranquila porque sabía que ella misma era la que había puesto ese tema de conversación.