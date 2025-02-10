WhatsApp llega con sorpresiva función para dispositivos iOS y Android

La evolución de las aplicaciones de mensajería instantánea ha dado un salto significativo con la reciente incorporación de la función de Live Photos (Fotos en Vivo) en WhatsApp.

Esta característica, popularizada originalmente por Apple en sus dispositivos iOS, y su equivalente, las "Motion Photos" en Android, llega a miles de usuarios de la plataforma de Meta, abriendo un nuevo capítulo en la forma en que las personas se comunican y comparten sus experiencias cotidianas.

Más que una simple actualización técnica, la llegada de estas imágenes animadas, que capturan un breve segmento de audio y movimiento antes y después de la toma, representa una expansión en el lenguaje no verbal que define la interacción digital contemporánea.

Novedad que tendrán usuarios en WhatsApp

Durante años, los usuarios de WhatsApp, especialmente aquellos en el ecosistema de Apple, se habían limitado a enviar las Live Photos como meras imágenes estáticas, perdiendo la esencia dinámica y sonora que las hace únicas. Esta limitación obligaba a muchos a recurrir a soluciones alternativas, como convertirlas manualmente en GIFs o clips de video, un proceso engorroso que restaba inmediatez y espontaneidad al acto de compartir.

Ahora, con la integración directa, ese obstáculo desaparece, permitiendo que la foto capturada con un toque de movimiento y sonido se transmita con toda su riqueza original, tal como fue concebida.

Para los usuarios de dispositivos con iOS, el funcionamiento es ahora intuitivo. Al seleccionar una Live Photo desde la galería, el sistema de WhatsApp la reconoce y ofrece la opción de enviarla manteniendo su animación. De manera similar, los usuarios de Android pueden compartir sus "Motion Photos" o imágenes en movimiento.

Este movimiento de Meta, al unificar la compatibilidad con los formatos dinámicos de las dos principales plataformas móviles, democratiza esta nueva forma de expresión para una base de usuarios global que asciende a miles de millones.

¿Requiere proceso de activación?

La activación para enviar Live Photos (en iOS) o Fotos en Movimiento (en Android) en WhatsApp no requiere un proceso de "activación" como tal en la configuración de la aplicación, sino que se integra en el flujo normal de envío de fotos, siempre y cuando cumplas dos condiciones esenciales: