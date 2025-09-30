Estos celulares se quedarán sin WhatsApp desde octubre del 2025

WhatsApp, una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo, dejará de funcionar en algunos dispositivos. Ya se conoció el listado de los celulares que quedarán sin compatibilidad con la app.

¿Por qué dejará de funcionar WhatsApp?

WhatsApp es una aplicación compatible con la mayoría de los teléfonos móviles; sin embargo, a partir de octubre dejará de estar disponible en algunos dispositivos debido a las actualizaciones implementadas por sus desarrolladores.

El proceso suele comenzar con un funcionamiento limitado de la app, hasta llegar al punto en que no es posible abrirla ni enviar o recibir mensajes.

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, estas modificaciones son necesarias para garantizar la seguridad y la mejor experiencia del usuario.

No obstante, esto implica que en ciertos celulares la aplicación dejará de funcionar de manera inmediata.

¿Cuáles son los celulares que dejará de funcionar WhatsApp en octubre del 2025?

Los teléfonos que quedarán sin soporte incluyen aquellos con sistema operativo Android 5.0 o versiones anteriores, así como los iPhone que funcionen con iOS 15.1 o más antiguos.

Entre los modelos afectados se encuentran:

iPhone: iPhone 5, iPhone 5c e iPhone 6 (si no se actualizó más allá de iOS 12).

Android: Samsung Galaxy S5, LG G3, Sony Xperia Z2, Motorola Moto G (primera generación), Huawei Ascend Mate 2 y HTC One M8.

El principal problema de quedarse con un sistema operativo desactualizado no es únicamente perder la posibilidad de usar WhatsApp, sino también la exposición a fallas de seguridad.

Al no recibir parches ni mejoras, los datos personales y conversaciones pueden quedar vulnerables ante ciberataques o filtraciones.

Esto representa un riesgo para quienes utilizan la aplicación en su día a día para temas laborales, bancarios o información privada.

Por esta razón, los expertos en seguridad recomiendan a los usuarios que revisen qué versión del sistema tienen sus dispositivos y, de ser necesario, migren a un equipo más reciente.