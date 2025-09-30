CANAL RCN
Tendencias

Estos celulares se quedarán sin WhatsApp desde octubre del 2025

WhatsApp dejará de funcionar en algunos dispositivos. Le contamos en cuáles y qué hacer para no perder sus conversaciones.

WhatsApp
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
07:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

WhatsApp, una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo, dejará de funcionar en algunos dispositivos. Ya se conoció el listado de los celulares que quedarán sin compatibilidad con la app.

Este es el truco para proteger los mensajes en WhatsApp: aquí paso a paso
RELACIONADO

Este es el truco para proteger los mensajes en WhatsApp: aquí paso a paso

 

¿Por qué dejará de funcionar WhatsApp?

WhatsApp es una aplicación compatible con la mayoría de los teléfonos móviles; sin embargo, a partir de octubre dejará de estar disponible en algunos dispositivos debido a las actualizaciones implementadas por sus desarrolladores.

El proceso suele comenzar con un funcionamiento limitado de la app, hasta llegar al punto en que no es posible abrirla ni enviar o recibir mensajes.

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, estas modificaciones son necesarias para garantizar la seguridad y la mejor experiencia del usuario.

No obstante, esto implica que en ciertos celulares la aplicación dejará de funcionar de manera inmediata.

Alto exejecutivo de WhatsApp demandó a la empresa por presuntas fallas de seguridad
RELACIONADO

Alto exejecutivo de WhatsApp demandó a la empresa por presuntas fallas de seguridad

 

¿Cuáles son los celulares que dejará de funcionar WhatsApp en octubre del 2025?

Los teléfonos que quedarán sin soporte incluyen aquellos con sistema operativo Android 5.0 o versiones anteriores, así como los iPhone que funcionen con iOS 15.1 o más antiguos.

Entre los modelos afectados se encuentran:

  • iPhone: iPhone 5, iPhone 5c e iPhone 6 (si no se actualizó más allá de iOS 12).
  • Android: Samsung Galaxy S5, LG G3, Sony Xperia Z2, Motorola Moto G (primera generación), Huawei Ascend Mate 2 y HTC One M8.

El principal problema de quedarse con un sistema operativo desactualizado no es únicamente perder la posibilidad de usar WhatsApp, sino también la exposición a fallas de seguridad.

Esta es la nueva función de WhatsApp que permitirá enviar fotos con movimiento
RELACIONADO

Esta es la nueva función de WhatsApp que permitirá enviar fotos con movimiento

Al no recibir parches ni mejoras, los datos personales y conversaciones pueden quedar vulnerables ante ciberataques o filtraciones.

Esto representa un riesgo para quienes utilizan la aplicación en su día a día para temas laborales, bancarios o información privada.

Por esta razón, los expertos en seguridad recomiendan a los usuarios que revisen qué versión del sistema tienen sus dispositivos y, de ser necesario, migren a un equipo más reciente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Rosalía es viral en redes al recibir críticas por teñirse los largos vellos de sus axilas

Aida Victoria Merlano

Ella sería la presunta pareja de Juan David Tejada tras su ruptura con Aida Merlano

Redes sociales

Así se mostró Karina García tras ruptura con Altafulla: reapareció con fotografía y mensaje claro

Otras Noticias

Ibagué

Video | Emergencia en Ibagué por tormenta eléctrica dejó árboles caídos e inundaciones

El Cuerpo de Bomberos de Ibagué atendió más de 25 llamadas tras las fuertes lluvias de esta madrugada.

Banco de la República

Todavía no es buen momento para endeudarse: director de Fedesarrollo explica recientes decisiones del Banrep

Este martes, el Banco de la República anunció que mantiene estable la tasa de interés y que se cancela la línea de crédito flexible con el FMI.

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría pide garantizar continuidad de los servicios de la Nueva EPS en el Cesar

Accidente aéreo

Influencer muere en pleno directo: grabó el instante exacto en que se estrelló

Paulo Dybala

¡Bebé a bordo! Paulo Dybala y Oriana Sabatini confirman que serán padres