"Imbécil": famoso actor colombiano se fue con todo contra protagonista de Superman

El reconocido actor cargó contra Dean Cain por su reciente colaboración con el ICE, agencia encargada de la migración en Estados Unidos.

Noticias RCN

agosto 13 de 2025
03:18 p. m.
Dean Cain, recordado por su papel en Lois & Clark: las nuevas aventuras de Superman, sorprendió al anunciar que se unirá como voluntario al Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). La institución ha sido ampliamente cuestionada por su papel en la aplicación de las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, especialmente en lo referente a detenciones y deportaciones de personas sin documentos en regla.

En un mensaje en Instagram, el actor de 59 años afirmó que su objetivo es "ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses", destacando que ICE "arresta a los peores de los peores". Según informó, será nombrado "agente honorario" a finales de mes.

"Qué imbécil": la reacción de John Leguizamo

La respuesta más fuerte vino de John Leguizamo, actor colombiano conocido por su participación en películas como La Era del Hielo y Encanto. A través de su cuenta de Instagram, Leguizamo escribió: “¿Qué clase de perdedor se ofrece como voluntario para ser agente de ICE? ¡Qué imbécil!".

Fueron varias publicaciones del bogotano, rechazando la colaboración de Cain con esta agencia del Estado. "Es un pájaro, es un avión, es un súper imbécil", escribió junto a una publicación donde golpean a Superman, haciendo uso de su particular frase.

Otros actores también criticaron a Dean Cain

El comentario no tardó en generar reacciones de otros colegas de la industria. El actor Frank Grillo, quien trabajó en una película de Superman, respaldó a Leguizamo. La ganadora del Óscar Tatum O’Neal, el productor Lee Daniels y la actriz Apollonia Kotero también respaldaron la postura del colombiano.

La controversia creció con el pronunciamiento de Kevin McHale, conocido por su papel en Glee, quien llamó a Cain "maldito perdedor patético" y cuestionó su decisión como un acto de desesperación por atención.

La comediante Margaret Cho, por su parte, hizo hincapié en la ascendencia japonesa-estadounidense de Cain, recordándole que su familia fue internada en un campo de reubicación durante la Segunda Guerra Mundial. "No eres blanco y nunca lo serás, por muchas de estas actividades que intentes hacer", señaló Cho.

