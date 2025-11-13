¡Impactante! Novio es apuñalado en plena boda y todo quedó grabado

A través de redes sociales, se ha viralizado el caso de un joven que fue brutalmente atacado durante su ceremonia de matrimonio, un hecho que ha causado conmoción en India y en internet.

Así fue el ataque en plena celebración de matrimonio

El incidente ocurrió en la ciudad de Amravati, India, alrededor de las 9:30 p.m., durante la boda de Sujal Ram Samudra, de 22 años. En medio de la celebración, Ragho Jitendra Bakshi, señalado como el agresor, subió al escenario y apuñaló al novio en tres ocasiones , provocándole heridas profundas en la pierna y la rodilla.

El ambiente festivo se tornó rápidamente en caos y pánico entre los invitados. El atacante logró huir del lugar, pero un dron que grababa la boda captó el momento exacto de la agresión y la posterior huida. En las imágenes se observa a Bakshi escapar junto a un cómplice vestido de negro a bordo de una motocicleta.

Las posibles causas del ataque

De acuerdo con algunos testigos, el novio y el agresor habrían tenido un altercado previo tras empujarse accidentalmente en la pista de baile. Momentos después, Bakshi abandonó el lugar y regresó con un cuchillo, consumando el violento ataque.

La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital RIMS de Amravati, donde permanece bajo observación médica. Según los reportes, se encuentra estable, aunque las heridas fueron de consideración.

Por su parte, la familia del novio, acompaña su recuperación y exige justicia por un hecho que convirtió una celebración de amor en una noche de terror.