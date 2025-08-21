¿Valentina Taguado estará en nuevo programa de radio? Esto dijo la participante de MasterChef

Valentina Taguado, reconocida locutora de radio y una de las más queridas participantes de MásterChef Celebrity Colombia 2025, ha tenido que pronunciarse en sus redes sociales, luego de su nombre fuera vinculado a un nuevo proyecto en radio.

Su último trabajo, el cual le ayudó a ganar su reconocimiento actual, fue en el programa 'Los Impresentables' de Los 40, por esta razón, se está especulando entre sus seguidores sobre la posibilidad de volverla a escuchar en otra emisora.

Valentina Taguado desmintió su participación en otro proyecto radial

En redes sociales, estuvo circulando una imagen en donde Taguado aparecía haciendo parte de las imágenes promocionales de la nueva programación de La Mega de RCN Radio. Ella estaba junto al resto de locutores que harán parte de este proyecto.

La imagen se viralizó y tuvo que salir a sus redes sociales a ponerle fin a los rumores. "Ey qué chisme tan aleta. Yo NO soy parte de La MEGA", escribió a través de sus redes sociales, luego de que la situación fuera creída por muchos de sus fanáticos.

FOTO: Captura de pantalla - Valentina Taguado IG

Es importante resaltar que Valentina estuvo presente en la cabina de La Mega en el rol de invitada, atendiendo a una entrevista sobre lo que está siendo su participación en el décimo aniversario de MasterChef Colombia, lo cual ayudó a regar el rumor.

¿Por qué Valentina Taguado salió de 'Los Impresentables'?

Durante varios meses, los videos de las redes sociales de 'Los Impresentables' de Los 40 con Valentina Taguado, Roberto Cardona y Pipe Flórez, junto a algún invitado de turno, fueron virales gracias a su sinergia a la hora de hacer radio.

Sin embargo, tras la participación de Valentina en MasterChef, se rumoró que no se habría llegado a un acuerdo económico para su regreso a este programa, de acuerdo a lo que informó Ariel Osorio de CityTv.