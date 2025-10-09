CANAL RCN
Tendencias

¡Inesperado! Exparticipantes de La Casa de los Famosos revelan que ya no están juntos

La pareja formada en el reality decidió poner fin a su romance, aunque aseguraron que mantienen una buena relación y agradecen el apoyo de sus seguidores.

Manelyk Altafulla La Casa de los Famosos
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

septiembre 10 de 2025
05:56 p. m.
Manelyk González, reconocida creadora de contenido mexicana y participante en el intercambio con La Casa de los Famosos Colombia, inició una relación sentimental con Carlos 'Caramelo' Cruz, su compañero en el reality.

Tras salir del programa, la pareja confirmó su noviazgo en julio durante una visita a Colombia. En aquel momento, Manelyk expresó sentirse plena y feliz junto a 'Caramelo', a quien describió como un hombre que llegó en una etapa importante de su vida. Desde entonces, compartieron momentos juntos en redes sociales, consolidando su relación ante sus fans.

El anuncio del rompimiento en redes sociales

En las últimas semanas, comenzaron a circular rumores sobre un distanciamiento, ya que no aparecían juntos en fotos ni en videos. Para aclarar la situación, ambos decidieron realizar una transmisión en vivo en la que confirmaron lo que muchos sospechaban: su relación había llegado a su fin.

Durante la transmisión, Manelyk explicó que no existía un problema entre ellos, pero que ya no estaban juntos. Por su parte, 'Caramelo' reconoció que aunque su historia fue pública, existían aspectos privados que no compartieron con sus seguidores. Ambos coincidieron en que la relación fue positiva y que guardarán los mejores recuerdos de lo vivido.

"Fue bonito mientras duró": las palabras de despedida

El dominicano fue claro al señalar que su noviazgo había terminado en buenos términos: “Ya lo de nosotros se terminó. Fue bonito mientras duró, la pasamos bien y nos llevamos un recuerdo bonito de cada quien”. Estas palabras generaron una oleada de reacciones en redes sociales, donde sus seguidores expresaron tristeza y nostalgia por la separación de una de las parejas más queridas del reality.

A pesar del rompimiento, Manelyk y Caramelo dejaron claro que no existen rencores ni enemistad. “No estamos juntos, pero nosotros estamos bien, nos llevamos bien, no tenemos un problema... simplemente ya no estamos juntos”, señalaron durante la transmisión en vivo.

