CANAL RCN
Tendencias

En VIDEO I Influencer casi es alcanzado por un rayo mientras grababa en un volcán

El creador de contenido captó en video los momentos previos antes de casi ser alcanzado por un rayo en la nieve.

Foto: Freepik y captura pantalla TikTok @enriquecart1
Foto: Freepik y captura pantalla TikTok @enriquecart1

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
02:17 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los rayos son una de las consecuencias del potencial eléctrico natural que se acumula por la actividad de las nubes que se presenta, con mayor frecuencia, en algunas zonas específicas de la tierra.

Un rayo tiene la capacidad de descargar millones de voltios y se comporta al elegir el camino de menor resistencia o la superficie más directa para poder descargarse. El tipo de descarga más peligrosa para las personas es la de nube a tierra ya que las actividades al aire libre, dentro de un área de tormenta, aumenta las posibilidades de una descarga.

Prográmese: tres pueblos en Cundinamarca para visitar esta semana de receso
RELACIONADO

Prográmese: tres pueblos en Cundinamarca para visitar esta semana de receso

Influencer casi es alcanzado por un rayo

Enrique Trheebilcock es un reconocido creador de contenido, famoso en redes sociales como TikTok e Instagram, y se dedica a compartir blogs sobre sus viajes alrededor del mundo. Con estos exalta algunos factores culturales, gastronómicos y sociales de cada país que visita.

En una reciente ocasión, Enrique visitó el volcán Chimborazo, en Ecuador, un estratovolcán parcialmente activo que es considerado como una de las montañas más altas que el Everest, si se mide desde el centro de la tierra.

En su travesía el hombre logró captar un momento inédito en el que, de manera inesperada, su recorrido se vio interrumpido por diferentes señales que le advirtieron que estaba a punto de ser impactado por un rayo.

Aunque esta descarga no logró impactar encima suyo, el hombre manifestó su asombro ante la falta de precaución por parte del guía, pues, aunque un habitante de la zona estaba guiando el recorrido, no se tuvieron en cuenta los riesgos a los que se estaba sometiendo al llegar hasta aquel punto de la montaña.

Cómo escanear documentos desde WhatsApp para enviar archivos PDF
RELACIONADO

Cómo escanear documentos desde WhatsApp para enviar archivos PDF

¿Cómo saber si va a caer un rayo?

El principal signo que Enrique evidenció fue su cabello empezó a levantarse, de manera inesperada. Esto ocurre ya que, momentos previos a la descarga de un rayo, se crea un campo magnético en la zona donde va a caer.

La segunda señal que el hombre captó fue un extraño sonido que no solo percibió desde su teléfono, sino que también logró escucharlo. Esto se debe a la ionización del aire y significa que la descarga está a punto de ocurrir.

La tercera señal fueron pequeños corrientazos que empezó a experimentar en su cuerpo, luego de escuchar el sonido.

Al percatarse de estos tres fenómenos, Enrique, en compañía de un pequeño grupo de personas, decidieron apagar todos los artefactos electrónicos y mantenerse estáticos por lo que dichas acciones habrían evitado la descarga eléctrica.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Homenaje a B-King y Regio Clown en México: el corrido que les dedicaron

Tecnología

Descubra todas las noticias y seguir a Noticias RCN en Google Discover: este es el paso a paso

Artistas

Marcela Reyes recibió un aterrador mensaje desde el celular de B-King tras su muerte

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 2 de octubre de 2025

¡Se conocieron los afortunados tras el sorteo del Super Astro Sol hoy 2 de octubre de 2025! Descubra el resultado exacto aquí.

Minería

Mineros advierten que nueva ley radicada en el Congreso podría “marchitar” al sector

Según el gremio, la propuesta plantea que la explotación de minerales quede en manos de empresas estatales, restringiendo la participación de actores privados.

México

México exige a Israel repatriación inmediata de seis activistas detenidos en flotilla Global Sumud

Crystal Palace

¡Daniel Muñoz no para! Golazo con el Crystal Palace para darle la ventaja en Conference League

Enfermedades

Nueva EPS bloqueó en X a la Federación de Enfermedades Raras para silenciar denuncias por muertes