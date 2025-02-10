En VIDEO I Influencer casi es alcanzado por un rayo mientras grababa en un volcán

Los rayos son una de las consecuencias del potencial eléctrico natural que se acumula por la actividad de las nubes que se presenta, con mayor frecuencia, en algunas zonas específicas de la tierra.

Un rayo tiene la capacidad de descargar millones de voltios y se comporta al elegir el camino de menor resistencia o la superficie más directa para poder descargarse. El tipo de descarga más peligrosa para las personas es la de nube a tierra ya que las actividades al aire libre, dentro de un área de tormenta, aumenta las posibilidades de una descarga.

Influencer casi es alcanzado por un rayo

Enrique Trheebilcock es un reconocido creador de contenido, famoso en redes sociales como TikTok e Instagram, y se dedica a compartir blogs sobre sus viajes alrededor del mundo. Con estos exalta algunos factores culturales, gastronómicos y sociales de cada país que visita.

En una reciente ocasión, Enrique visitó el volcán Chimborazo, en Ecuador, un estratovolcán parcialmente activo que es considerado como una de las montañas más altas que el Everest, si se mide desde el centro de la tierra.

En su travesía el hombre logró captar un momento inédito en el que, de manera inesperada, su recorrido se vio interrumpido por diferentes señales que le advirtieron que estaba a punto de ser impactado por un rayo.

Aunque esta descarga no logró impactar encima suyo, el hombre manifestó su asombro ante la falta de precaución por parte del guía, pues, aunque un habitante de la zona estaba guiando el recorrido, no se tuvieron en cuenta los riesgos a los que se estaba sometiendo al llegar hasta aquel punto de la montaña.

RELACIONADO Cómo escanear documentos desde WhatsApp para enviar archivos PDF

¿Cómo saber si va a caer un rayo?

El principal signo que Enrique evidenció fue su cabello empezó a levantarse, de manera inesperada. Esto ocurre ya que, momentos previos a la descarga de un rayo, se crea un campo magnético en la zona donde va a caer.

La segunda señal que el hombre captó fue un extraño sonido que no solo percibió desde su teléfono, sino que también logró escucharlo. Esto se debe a la ionización del aire y significa que la descarga está a punto de ocurrir.

La tercera señal fueron pequeños corrientazos que empezó a experimentar en su cuerpo, luego de escuchar el sonido.

Al percatarse de estos tres fenómenos, Enrique, en compañía de un pequeño grupo de personas, decidieron apagar todos los artefactos electrónicos y mantenerse estáticos por lo que dichas acciones habrían evitado la descarga eléctrica.