Influencer fue víctima de robo en plena transmisión en vivo en Bogotá: el momento quedó grabado

Se trata de la influencer Mafe Méndez, quien fue víctima de un robo en plena transmisión en vivo desde Bogotá.

¿Cómo ocurrió el robo de Mafe Méndez?

Reconocida por su presencia en redes sociales y por compartir detalles de su vida cotidiana, Mafe Méndez se encontraba en Bogotá, movilizándose en moto, mientras realizaba un en vivo en TikTok para interactuar con sus seguidores.

Durante la transmisión, el momento exacto del robo quedó registrado en video, mostrando cómo una persona se acercó y le arrebató el celular de las manos, dejando atónitos a quienes estaban conectados.

“Amigos, me robaron el celular, quedó grabado en el en vivo que estaba haciendo en TikTok. Lección aprendida: cuiden mucho sus pertenencias”, escribió Mafe en sus redes sociales tras el incidente.

Afortunadamente, la creadora de contenido agradeció no haber resultado herida y aprovechó la situación para recordar la importancia de cuidar los objetos personales en todo momento.

¿Qué dijeron los internautas tras el robo a Mafe Méndez?

El video generó una ola de reacciones y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes expresaron su sorpresa e indignación ante el hecho.

Muchos internautas coincidieron en que este tipo de robos se han vuelto cada vez más comunes en la ciudad, y resaltaron la necesidad de tomar medidas de precaución. Otros compartieron experiencias similares, solidarizándose con la influencer y lamentando lo ocurrido.