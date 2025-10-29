CANAL RCN
Reconocido presentador revela su verdadera orientación a los 54 años

El presentador mantuvo en reserva su orientación durante varios años; sin embargo, decidió hablar abiertamente y compartir cómo se siente al respecto.

Comunidad lgtbiq+
Noticias RCN

octubre 29 de 2025
08:21 p. m.
A través de una entrevista, el reconocido presentador de televisión Raúl González abrió su corazón y compartió uno de los capítulos más personales de su vida: reveló que le atraen las personas del mismo género.

¿Quién es Raúl González?

Raúl González es periodista, actor y conductor venezolano, ampliamente conocido por su participación en el programa ‘Despierta América’. A lo largo de su carrera, se ha ganado el cariño del público por su carisma, profesionalismo y cercanía con los televidentes.

Un proceso personal lleno de retos

Durante la entrevista con la comunicadora Mandy Fridmann, González confesó que hablar abiertamente sobre su orientación ha sido un proceso difícil y profundamente personal, pues durante años sintió miedo al rechazo y la incomprensión.

Asimismo, reconoció que aceptar su identidad no fue una elección fácil, sino una parte esencial de su vida con la que aprendió a convivir con orgullo y autenticidad.

 

¿Por qué mantuvo su orientación en secreto?

El conductor reveló que uno de los motivos por los cuales decidió guardar silencio fue su relación con su padre. Según contó, cuando este se enteró de su orientación, le pidió que no lo hiciera público mientras él estuviera con vida.

Aunque González inicialmente decidió respetar esa promesa, con el tiempo comprendió el peso emocional que le generaba y comenzó un proceso de terapia desde los 17 años para entenderse y aceptarse.

Con esta valiente confesión, Raúl González se suma a las figuras del entretenimiento que utilizan su voz para inspirar a otros a vivir con autenticidad y sin temor a ser quienes realmente son.

