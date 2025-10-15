Instagram presenta un drástico cambio que impactará a los usuarios, ¿cuál es?

La reconocida plataforma informó sobre un drástico cambio a la hora de interactuar.

¿Cuál es el nuevo cambio de Instagram?

A partir del martes 14 de octubre, la compañía tecnológica implementará una nueva medida de seguridad en Instagram: la clasificación PG-13 para todo el contenido dirigido a las cuentas de usuarios menores de 18 años.

Con esta actualización, los adolescentes podrán disfrutar de una experiencia más segura y controlada, ya que se aplicarán protecciones avanzadas que restringen quién puede comunicarse con ellos y qué tipo de publicaciones pueden visualizar dentro de la plataforma.

Según informó la empresa, esta medida busca promover un entorno digital más saludable, reduciendo la exposición de los jóvenes a temas o imágenes que no sean apropiados para su edad. Además, se fortalecerán las herramientas de privacidad, incluyendo filtros automáticos, limitaciones en mensajes directos y recomendaciones más seguras dentro del algoritmo.

La implementación se hará de manera progresiva, iniciando en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, para luego extenderse gradualmente a otras regiones.

Cabe destacar que esta nueva función estará activada por defecto en las cuentas de los adolescentes, y los padres o tutores podrán supervisar y ajustar la configuración a través de las opciones de control parental que ofrece la plataforma.

Nuevos cambios en Instagram

De igual manera, Instagram anunció una reorganización en el orden de las pestañas principales de la aplicación, con el objetivo de adaptarse a los hábitos y preferencias de sus usuarios. A partir de ahora, la plataforma dará mayor protagonismo a los videos “Reels” y a los mensajes directos (DMs) , que se han convertido en las funciones más utilizadas y que impulsan la interacción dentro de la red social.

Esta modificación busca mejorar la experiencia de uso, facilitando el acceso a los contenidos que generan más participación y conexión entre los usuarios.

Según la compañía, la decisión responde a la necesidad de priorizar las herramientas más populares, promoviendo un espacio más dinámico, social y enfocado en la creación y consumo de contenido audiovisual.