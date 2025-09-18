CANAL RCN
Tendencias

iOS 26: Estos son los modelos de IPhone que no serán compatibles con nueva actualización

Conozca las versiones que no podrán obtener la actualización del software.

Modelos compatibles con IOS 26
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 18 de 2025
07:18 a. m.
Desde hace algunos días, Apple ha liberado la tan esperada actualización de software iOS 26, marcando el inicio de lo que la compañía ha denominado una "nueva era" para el iPhone. La versión final del sistema operativo, está ya disponible para su descarga gratuita para los modelos compatibles.

La novedad más visible de iOS 26 es su nuevo lenguaje de diseño, bautizado como "Liquid Glass". Tras años de mantener una estética relativamente similar, Apple ha reinventado la interfaz de usuario con elementos traslúcidos y dinámicos que se adaptan al fondo de pantalla y al movimiento del dispositivo.

Íconos, widgets, menús y botones ahora exhiben una apariencia "cristalina" y con efectos de profundidad que reaccionan de manera fluida, buscando una mayor integración entre el software y el hardware.

Junto con el cambio visual, iOS 26 profundiza en las capacidades de inteligencia artificial de Apple bajo la marca "Apple Intelligence".

Modelos de iPhone con la actualización del iOS 26

La actualización a iOS 26 está disponible para una amplia gama de dispositivos, desde el iPhone 11 en adelante, incluyendo los modelos más recientes de la línea iPhone 17.

Sin embargo, algunas de las funciones más avanzadas de "Apple Intelligence" estarán reservadas para los modelos más recientes con chips más potentes, como el A15 Bionic y posteriores.

La llegada de iOS 26 trae un cambio significativo para una parte de la base de usuarios de iPhone. Apple ha confirmado que los modelos lanzados en 2018, el iPhone XS, el iPhone XS Max y el iPhone XR, no serán compatibles con la nueva versión del sistema operativo.

iPhone 17: fecha de llegada a Colombia y precio

Apple reveló la lista de precios para el mercado colombiano, ofreciendo una visión clara de lo que costará hacerse con las últimas joyas tecnológicas de la marca.

  • iPhone 17: COP $5.879.000
  • iPhone Air: COP $5.829.000
  • iPhone 17 Pro: COP $7.629.000
  • iPhone 17 Pro Max: COP $6.999.000
