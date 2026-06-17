Bogotá vive el Mundial con una experiencia culinaria de alto nivel: ¿De qué se trata?

La llegada del Mundial de Fútbol 2026 no solo despierta la pasión de los aficionados por el deporte. También se ha convertido en una oportunidad para que distintos sectores creen experiencias alrededor del torneo.

En Bogotá, una de las propuestas más llamativas nace desde la gastronomía de autor, donde la emoción de cada partido se mezcla con platos exclusivos, coctelería especializada y una programación diseñada para acompañar a los seguidores del certamen.

La iniciativa, denominada ‘Salvaje World’, busca integrar el ambiente mundialista sin alterar la esencia que ha caracterizado al restaurante. La apuesta consiste en incorporar la energía propia del campeonato dentro de un concepto donde la gastronomía continúa siendo la protagonista.

La intención no es convertir el establecimiento en un tradicional bar deportivo, sino mantener intactos elementos como el servicio, la propuesta culinaria, la música y el espectáculo, sumando el Mundial como un factor que fortalece la experiencia de los visitantes, explicó Edwin Tovar, director de operaciones de SLVJ.

Este es el menú de autor para ver los partidos del Mundial

La cocina estrenó un menú temporal pensado especialmente para quienes desean disfrutar de los encuentros deportivos sin renunciar a una propuesta gastronómica de alto nivel.

La oferta incluye preparaciones diseñadas para compartir durante los partidos y que buscan adaptarse al ambiente del campeonato. Entre las novedades aparecen sándwiches especiales, chicken robata y hamburguesas signature, acompañadas por una selección de cortes premium.

Uno de los elementos más destacados de la temporada son los cortes Prime provenientes de Pat LaFrieda, reconocida carnicería de Nueva York considerada un referente internacional dentro de la industria cárnica

La propuesta busca responder a un público que quiere vivir la emoción del Mundial en un entorno diferente, donde la experiencia culinaria tenga el mismo protagonismo que los encuentros deportivos.

Cocteles inspirados en la celebración del fútbol mundial

La barra también tendrá un papel central durante esta temporada. Como parte de la experiencia mundialista, se diseñó una línea especial de coctelería inspirada en la diversidad cultural y la celebración que caracteriza al torneo.

De acuerdo con la organización, los nuevos cócteles conservan el sello de autor que identifica al restaurante y buscan ofrecer experiencias sensoriales asociadas a la emoción de los grandes encuentros deportivos.

La propuesta incluye bebidas con perfiles frescos y elegantes, donde predominan notas tropicales y cítricas. El objetivo es representar en una copa la intensidad y la energía que acompañan cada jornada del campeonato.

Estas creaciones se desarrollarán además junto a reconocidas marcas internacionales de destilados premium, fortaleciendo el componente de exclusividad de la experiencia.

Colombia tendrá un lugar privilegiado en la cocina de autor mundialista

Los compromisos de la Selección Colombia ocuparán un lugar especial dentro de la programación preparada para la temporada.

El restaurante anunció que durante los encuentros del combinado nacional se realizarán activaciones y experiencias especiales orientadas a potenciar el ambiente de apoyo al equipo colombiano.

La propuesta también contempla alternativas para quienes prefieren una experiencia completamente gastronómica. Durante todo el Mundial continuará disponible el Omakase, una opción enfocada en la alta cocina y pensada para quienes desean disfrutar de una experiencia más íntima.

A esto se suma la alternativa de delivery a través de Toro by SLVJ, servicio que permitirá llevar la experiencia gastronómica hasta los hogares de quienes prefieran seguir los partidos desde casa.