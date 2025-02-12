“20 garrafas, buñuelos y natilla”: Ryan Castro hace concurso tras lanzar su canción ‘Mi fortuna’

Ryan Castro ha sorprendido una vez más a sus seguidores tras lanzar su reciente sencillo ‘Mi fortuna’ con la que el antioqueño ha mantenido la tradicional dinámica de lanzar canciones propias del género tropical que se escucha con mayor frecuencia en las épocas decembrinas.

Sin embargo, esta no fue la única sorpresa por parte del artista ya que también anunció una inesperada dinámica con la que busca premiar a sus seguidores más activos en redes sociales.

Ryan Castro lanza canción decembrina para el 2025

El intérprete de ‘Sanka’ es tendencia tras lanzar su más reciente sencillo ‘Mi fortuna’ en donde contó con la participación de diferentes celebridades del país como el Tino Asprilla, Esperanza Gómez, J Balvin, entre otros. La canción, que dura un poco más de dos minutos, aborda una temática resiliente en donde Castro explica cómo pasó de tener lo básico a tener todos los lujos deseados.

En el videoclip se observa la presencia de diferentes elementos propios de la cultura colombiana como los tradicionales adornos navideños, la celebración por la cena del 24 de diciembre, animales y la presencia de amigos, quienes se reúnen para celebrar con comida y licor.

La canción ya es todo un éxito en distintas redes sociales ya que miles de fanáticos exaltaron el gran talento del “cantante del ghetto” para incursionar en distintos géneros musicales y sostener el estilo de su voz que lo caracteriza.

Ryan Castro hace dinámica con seguidores

Como es de costumbre, el antioqueño volvió a crear una novedosa dinámica para todos sus fanáticos con los que busca premiar la sintonía con su nueva canción que evoca los más tradicionales ritmos de la música navideña tropical.

Por esto, el cantante invitó a los internautas a comentar, en el video oficial de su canción en la plataforma YouTube, el nombre del barrio donde se encuentran escuchando la canción por lo que el comentario que tenga el mayor número de likes será el barrio seleccionado por el paisa para llegar y dar obsequios.

“El comentario con más likes es el ganador… le vamos a mandar 20 garrafas, buñuelos, natillas y hasta la olla para que monte el sancocho del guayabo. La cuadra con más likes gana”, explicó Castro.