CANAL RCN
Tendencias

Emocionante: el profe Montoya, invitado especial de J Balvin para su concierto

El profesor Luis Fernando Montoya fue invitado especialmente por J Balvin para su concierto de este sábado en Medellín.

Montoya
Foto: @profemontoya.oficial

Noticias RCN

noviembre 29 de 2025
08:24 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El cantante colombiano J Balvin volvió a generar emoción y aplausos en redes sociales, pero esta vez no por un lanzamiento musical, sino por un gesto profundamente humano. A través de sus historias de Instagram, el artista confirmó que uno de los invitados especiales a su concierto de esta noche en el estadio Atanasio Girardot será el profesor Luis Fernando Montoya, recordado por su liderazgo con el Once Caldas y por la tragedia que cambió su vida hace más de 15 años, cuando un ataque armado lo dejó en silla de ruedas y con graves secuelas físicas.

El anuncio no tardó en volverse viral entre los fanáticos del reguetón y los amantes del fútbol, pues la presencia del “Profe” en el show será su primer concierto en vivo, un momento que J Balvin calificó como profundamente especial y motivador. La conexión entre ambos generó comentarios de admiración y agradecimiento en redes, donde miles de personas destacaron el respeto y la sensibilidad del artista paisa.

Los grandes nombres que suenan de invitados para el concierto de J Balvin en Medellín
RELACIONADO

Los grandes nombres que suenan de invitados para el concierto de J Balvin en Medellín

Un encuentro cargado de energía, admiración y simbolismo

En los videos compartidos por J Balvin, se ve al cantante visiblemente emocionado al recibir la visita de Montoya antes del concierto. “Con esto yo ya tengo energía. Tengo la mejor visita. Nos trajo toda la motivación y toda la energía. Primer concierto en su vida, lo pude sacar. ¡Gracias, gracias!”, escribió el artista, reflejando la mezcla de orgullo y gratitud por poder brindarle una experiencia única a una figura admirada en todo el país.

Montoya, cuya movilidad y habla se han visto seriamente afectadas desde el atentado, continúa siendo un símbolo de resiliencia, disciplina y amor por el deporte. Su participación en el espectáculo de esta noche tiene un valor emocional enorme, no solo para él y su familia, sino para los colombianos que nunca han olvidado su legado en el fútbol.

Una noche histórica para Medellín y un gesto que trasciende la música

El concierto de J Balvin en el Atanasio Girardot ya generaba expectativa por su despliegue técnico y su significado para la ciudad; sin embargo, la invitación al “Profe” Montoya añadió un componente humano que trascendió lo artístico. La posibilidad de que Montoya viva por primera vez un concierto en directo se convierte en un homenaje a su valentía y una muestra del impacto que puede tener la música en la vida de las personas.

Yina Calderón tuvo apasionada noche en ‘La mansión de Luinny’
RELACIONADO

Yina Calderón tuvo apasionada noche en ‘La mansión de Luinny’

J Balvin, conocido por su conexión con Medellín y su interés en resaltar historias inspiradoras, demuestra una vez más que su influencia va más allá del escenario. Esta noche, el Atanasio no solo vibrará con reguetón, sino también con un gesto que celebrará la vida, la admiración y la capacidad de un país para unirse en torno a sus héroes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yina Calderón

Yina Calderón tuvo apasionada noche en ‘La mansión de Luinny’

Conciertos

¿Dónde ver EN VIVO y en directo el Megaland 2025?

Turismo

Los 10 lugares más remotos donde aún vive gente: estos son los más aislados del mundo

Otras Noticias

Deportes Tolima

Tolima eliminó a Santa Fe y puso un pie en la gran final del fútbol colombiano

Deportes Tolima derrotó a Santa Fe en la última jugada del partido, lo eliminó y puso un pie en la gran final del FPC.

Ministerio de Transporte

Ministra de Transporte responde ante la actualización del software de Airbus

La ministra de Transporte confirmó que 130 aeronaves colombianas se vieron afectadas por esta actualización.

Venezuela

Venezuela responde a Trump: califica como “acto hostil y arbitrario” el anuncio sobre su espacio aéreo

Resultados lotería

Volvió a caer el acumulado: MiLoto entregó un nuevo premio millonario

Alimentos

¿Cansancio y estrés? Estos alimentos ricos en magnesio y vitamina D pueden ayudar