J Balvin se infiltra nuevamente en la entrada de su concierto: ¿lo descubrieron?

El cantante antioqueño ha sorprendido a sus seguidores al realizar una serie de dinámicas con las que se infiltra en medio de su amplia fanaticada. El gran sentido del humor, que ha sido exaltado por sus seguidores, lo ha caracterizado como uno de los exponentes del género urbano más cómicos y cercanos a su público.

J Balvin se infiltra en su concierto disfrazado

En una nueva oportunidad, el cantante antioqueño se infiltró otra vez en la entrada oficial de uno de sus más recientes shows en Estados Unidos. En este caso, apareció disfrazado como el personal de seguridad del establecimiento al portar gorra, camiseta, gafas y una tela de color negro que le cubría su rostro.

El divertido video, que capturó el momento, fue compartido por medio de su cuenta oficial de Instagram por lo que ya cuenta con más de cuatrocientos mil interacciones en total. En el clip se observa al artista mientras habla con algunos de los asistentes a su concierto, mientras simulaba encargarse de la boletería.

No obstante, el momento se tornó gracioso ya que cuestionó a algunas personas que no tenían conocimiento sobre varias de sus canciones por las que el antioqueño les estaba preguntando. Sin embargo, una de las fanáticas logró identificar al artista por lo que se le acercó para manifestarle que no iba a revelar su secreto.

J Balvin sorprende en la Met Gala 2025

Por otro lado, el cantante antioqueño sorprendió en la más reciente edición de la Met Gala, que se llevó a cabo en el Museo Metropolitano de Nueva York. El intérprete de ‘Azul’ se presentó, junto a la madre de su hijo, mientras lució un exclusivo traje, del diseñador Marc Jacobs, color rosa pastel. También, se exaltaron los detalles que acompañaron su look ya que portó un diamante rosa y un sombrero.

La presencia del cantante fue exaltada ya que también pudo encontrarse con su amigo Maluma y Shakira, quienes decidieron juntarse para tomarse una icónica selfie en la que se les ve luciendo sus exclusivos trajes en el evento.

Los internautas también exaltaron la presencia de la modelo Valentina Ferrer, quien lució un elegante vestido de color café con negro y puntos blancos. La lujosa prenda llevaba un gran moño en la parte trasera por lo que la argentina pudo lucir una larga cola en la alfombra azul.