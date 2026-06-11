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Así fue el show de Shakira, J Balvin y Ryan Castro en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

Shakira y J Balvin encabezan la participación colombiana en la ceremonia inaugural del Mundial 2026. Conozca los artistas invitados, los homenajes especiales y cómo ver el evento EN VIVO.

Noticias RCN

junio 11 de 2026
11:21 a. m.
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Así fue el show de Shakira

 

Reviva la presentación de J Balvin

La espera terminó. El Mundial 2026 levanta oficialmente el telón este jueves con una espectacular ceremonia inaugural que promete combinar música, historia y emoción antes del partido entre México y Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca.

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Millones de aficionados alrededor del planeta estarán pendientes de un evento que tendrá un marcado protagonismo latinoamericano, encabezado por la cantante colombiana Shakira, una de las artistas más ligadas a la historia reciente de las Copas del Mundo.

Desde las 11:30 a.m., los televidentes podrán seguir la ceremonia inaugural a través de todas las plataformas del Canal RCN, incluyendo la señal principal, la aplicación oficial, YouTube y TikTok.

Shakira lidera un cartel lleno de estrellas

La principal atracción musical estará a cargo de Shakira, quien volverá a ser protagonista de una Copa del Mundo tras haber dejado huella en anteriores ediciones del torneo.

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La barranquillera interpretará en vivo “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, junto al artista nigeriano Burna Boy, una de las figuras más importantes de la música internacional en la actualidad.

El espectáculo también contará con la presencia de reconocidos artistas como J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y la cantante sudafricana Tyla.

Además, el mexicano Alejandro Fernández tendrá un papel especial al interpretar el Himno Nacional de México antes del inicio del encuentro inaugural, en una presentación diseñada para resaltar la cultura y la identidad del país anfitrión.

El Mundial también rendirá homenaje a Pelé

Más allá de la música, la ceremonia incluirá un emotivo homenaje a Pelé y a la histórica selección brasileña campeona del Mundial de 1970.

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La FIFA recordará la conquista obtenida por Brasil en el Estadio Azteca, cuando derrotó 4-1 a Italia para alcanzar su tercer título mundial. Será la primera inauguración de una Copa del Mundo sin la presencia física del legendario futbolista brasileño, fallecido en diciembre de 2022.

Para este reconocimiento fueron invitados Roberto Rivellino, integrante de aquel equipo campeón, y Gianni Rivera, figura de la selección italiana subcampeona.

¿Dónde y cómo ver la inauguración del Mundial 2026?

Los aficionados en Colombia podrán seguir cada detalle de la ceremonia inaugural y del partido entre México y Sudáfrica a través del Canal RCN.

La transmisión especial comenzará desde las 11:30 a.m. y estará disponible en la señal principal de televisión, así como en las diferentes plataformas digitales del canal, incluyendo su aplicación oficial, YouTube y TikTok, permitiendo que los hinchas disfruten del inicio del Mundial 2026 desde cualquier lugar y dispositivo.

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