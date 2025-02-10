Jenny López, prometida de Jhonny Rivera, confirmó la fecha de su matrimonio

El mundo del entretenimiento se vio sacudido, en los meses más recientes, tras la insólita sorpresa que el cantante Jhonny Rivera le dio a su novia Jenny López. Durante el primer concierto del artista en el Movistar Arena, de Bogotá, ambos artistas se comprometieron delante de miles de fanáticos.

¿Cuándo será la boda de Jhonny Rivera?

La cantante utilizó las historias, de su cuenta oficial de Instagram, para realizar una serie de revelaciones sobre su boda, pues expresó que la ceremonia se llevará a cabo el próximo mes de febrero en Pereira.

Así mismo, comentó que la boda se realizará en una parroquia por lo que el evento será pequeño y contará con la presencia de las respectivas familias de los dos novios.

La artista también comentó que su intención es que la celebración se lleve a cabo de manera sencilla por lo que aún no cuenta con algunos detalles de suma importancia como el vestido que llevará en dicha ocasión.

Por su parte, Rivera no ha revelado mayores detalles sobre la preparación de su boda. Sin embargo, ha manifestado, en reiteradas ocasiones, su gran emoción por contraer matrimonio con la artista.

“Definitivamente la felicidad no es negociable, espero que sigamos disfrutando de este amor que nos tenemos hasta que Dios lo permita y que la vida nos siga regalando muchos momentos para compartir y disfrutar”, expresó Rivera en el post oficial de su compromiso.

Jhonny Rivera canta a las mujeres privadas de la libertad

Por otro lado, el artista compartió en sus redes un especial encuentro que vivió con las mujeres en la cárcel El Buen Pastor ya que tuvo la oportunidad de ofrecer una pequeña presentación en donde conmemoró la memoria de las madres.

Las reacciones de sus fanáticos no tardaron en aparecer ya que algunos usuarios exaltaron el gran sentimentalismo y nostalgia que la canción ‘Es mi madre’ evoca en los diferentes escenarios en donde el artista la canta.