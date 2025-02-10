Nicky Jam obtiene su título de doctorado en una universidad colombiana: así lo celebró

Nicky Jam sorprendió a su amplia fanaticada al compartir, por medio de su cuenta oficial de Instagram, un carrusel de fotografías en el que se le observa luciendo toga, birrete y un título universitario.

Por supuesto, el gran logro del artista ha sido objeto de elogios por parte de miles de internautas, quienes siguen de cerca su trayectoria artística.

Nicky Jam obtiene título universitario

El intérprete de ‘El amante’ compartió en las horas más recientes la noticia de que recibió el doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural por su trabajo e impacto dentro de la industria musical en el mundo. Por esto, el hombre no dudó en ofrecer un discurso con el que exaltó la importancia de la educación como pilar fundamental dentro de las sociedades actuales.

“Yo vengo de un barrio en el que muchos no terminan la escuela, donde muchos no están vivos y conmigo hoy en día… un barrio muy difícil. Para mí estar aquí es un honor, he ganado Grammys, importantes premios y nada tan gratificante como este reconocimiento que se me está dando aquí. No tener educación es lo que realmente hace pobres a las personas del barrio”, manifestó el artista.

Nicky Jam agradece su título universitario

Así mismo, el cantante dio a conocer que uno de los sueños más especiales para su padre era verlo con un título profesional. Por esto, dicho triunfo fue catalogado por Rivera como uno de los más importantes para su carrera.

“Gracias de corazón a la Universidad de la Costa por concederme el Doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural. Un honor que recibo con humildad y compromiso. Lo recibo con mucha gratitud y con más ganas de seguir creando y compartiendo”, expresó en sus redes sociales.

Las reacciones en redes no tardaron en llegar ya que cientos de fanáticos se tomaron los comentarios del post para felicitar y honrar el trabajo que el artista ha aportado dentro del género urbano ante el mundo.