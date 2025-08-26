CANAL RCN
¿Hubo algún problema entre Pipe Bueno y Luisa Fernanda W? La pareja terminó de ponerle fin a los rumores

La pareja, teniendo en cuenta que las reacciones han continuado, volvieron a emitir un mensaje dejando muy clara su situación.

Foto: captura de pantalla del Instagram de Luisa Fernanda W.

agosto 26 de 2025
03:36 p. m.
Pipe Bueno y Luisa Fernanda W fueron tema de conversación durante todo el fin de semana porque sus seguidores comenzaron a rumorar que su relación se había terminado.

El cantante y la influencer realizaron un par de publicaciones en las que hablaron de la falta de interés y los internautas llegaron a pensar que se estaban enviando indirectas.

Sin embargo, el pasado 25 de agosto de 2025, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W aclararon que su relación seguía en pie y que todo se trató de una campaña para una marca que los contrató.

No obstante, debido a que detectaron que el revuelo ha continuado, este 26 de agosto de 2025 volvieron a pronunciarse para explicar cómo planearon todo y si en algún momento llegó a pasar algo con su relación sentimental.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W terminaron de desmentir problemas en su relación: estos son los detalles

Debido a las múltiples reacciones que se han generado tras la aclaración de que todo se trataba de una campaña, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W aseguraron que hablaron de la falta de interés, pero que en ningún momento mencionaron su relación y que el público fue el que empezó a especular por su propia cuenta.

"A nosotros nos dijeron que hablemos de la falta de interés, pero que sin mencionar nuestra relación porque no se trataba de eso. Era simplemente generar conversación y enviar mensajes en un tono específico", detalló Luisa Fernanda W.

"Nosotros ni nos dejamos de seguir porque eso ya se volvía personal, pero sí hicimos unos textos para que quedaran en una línea muy delgada y ustedes especularon. Lo mejor de todo es que no hubo tramas", agregó Pipe Bueno.

En ese sentido, la pareja dejó muy claro que no han tenido ni el más mínimo problema para que se desaten rumores de ruptura y que justo por esos días no pudieron estar juntos porque Pipe Bueno tenía shows en Bogotá.

Asimismo, Pipe Bueno enfatizó que nunca se trató de una campaña de marketing para una canción debido a que 'Dime que prefieres', su último sencillo de despecho, ya se había estrenado.

¿Cuáles han sido los comentarios de los internautas de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W tras su último pronunciamiento?

Al igual que cuando la pareja reveló que sus últimos mensajes estaban ligados a una campaña, algunos seguidores han estado de acuerdo y otros en desacuerdo con su más reciente pronunciamiento.

"Gracias por la aclaración", "la verdad que bobada porque con eso no se debe jugar", "nadie les creyó", "me caen bien", "sigo molesta con ustedes" y "los amamos", han sido algunos de los comentarios.

 

