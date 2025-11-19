Nació Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara: con este mensaje la recibieron los cantantes

El nacimiento de Emilia, hija de Jessi Uribe y Paola Jara, fue confirmado este 19 de noviembre mediante una publicación en sus cuentas oficiales de Instagram. La pareja compartió una serie de fotografías en las que informaron a sus seguidores la llegada de su bebé y agradecieron el acompañamiento recibido durante el proceso.

Las imágenes publicadas muestran a los artistas abrazando a su hija con la ropa propia del trabajo de parte. Aunque la pareja decidió no mostrar su rostro, compartieron una fotografía en la que se observan las manitas de la recién nacida y su primera muda, de color blanco y rosado.

Las palabras de Jessi Uribe y Paola Jara tras el nacimiento de Emilia

En el mensaje, los artistas escribieron: “Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios por su gran bondad. Nació nuestra hermosa Emilia. Gracias a todos los que han estado pendientes de nosotros. Los amamos”. Este anuncio se difundió rápidamente y se convirtió en uno de los contenidos más comentados del día en sus redes sociales.

El anuncio se alinea con la tendencia de figuras públicas que optan por compartir información controlada y verificada sobre su vida familiar, mostrando algunos detalles mientras protegen la identidad de sus hijos.

El significado detrás de “Emilia”, la nueva canción de la pareja

Previo al anuncio del nacimiento, Jessi Uribe y Paola Jara presentaron “Emilia”, una canción dedicada a su hija. Este tema, según explicaron, nace desde la gratitud y el amor, y representa una etapa de plenitud marcada por la llegada de su bebé. La composición narra una historia íntima que simboliza el milagro de la vida y el crecimiento de su hogar.

Con “Emilia”, ambos artistas buscan compartir con su público un capítulo personal que combina emoción, familia y música popular.