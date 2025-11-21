Jessi Uribe y el conmovedor video con el que mostró a su hija Emilia: Paola Jara le respondió

El pasado 19 de noviembre, Jessi Uribe y Paola Jara anunciaron en sus redes sociales el nacimiento de su hija Emilia, la primera desde que formalizaron su relación. Aunque el cantante ya tenía varios hijos de su pasada relación, la artista es mamá primeriza.

En los primeros días de ambos como padres, dejaron ver poco sobre su vida, más allá de algunas publicaciones relacionadas con su trabajo a nivel musical. Sin embargo, este viernes un video logró conmover a todos en el mundo de la farándula.

El conmovedor video publicado por Jessi Uribe

Jessi Uribe compartió un video cargando a Emilia en sus brazos mientras la arrullaba. El cantante le dio varios besos a la bebé que estaba envuelta en una cobija, mientras solamente se le vía una de sus manos, motivo por el cual causó mucha ternura en los comentarios de su publicación.

Obviamente el comentario más destacado fue el de su esposa Paola Jara, quien escribió "más enamorada imposible", acompañado de varios emojis de corazones. La interacción llegó a casi 2 millones de vistas horas después de ser compartidos.

El mensaje de Paola Jara a sus seguidores

En sus historia de Instagram, la interprete de 'Mala mujer' envió un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores y conocidos por el apoyo que han recibido en los últimos días, disculpándose por no poder responder a todos.