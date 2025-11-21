Jessi Uribe y el conmovedor video con el que mostró a su hija Emilia: Paola Jara le respondió
Los artistas de música popular dejaron ver en sus redes sociales cómo han sido sus primeros días tras la llegada de su hija.
Noticias RCN
05:59 p. m.
El pasado 19 de noviembre, Jessi Uribe y Paola Jara anunciaron en sus redes sociales el nacimiento de su hija Emilia, la primera desde que formalizaron su relación. Aunque el cantante ya tenía varios hijos de su pasada relación, la artista es mamá primeriza.
En los primeros días de ambos como padres, dejaron ver poco sobre su vida, más allá de algunas publicaciones relacionadas con su trabajo a nivel musical. Sin embargo, este viernes un video logró conmover a todos en el mundo de la farándula.
El conmovedor video publicado por Jessi Uribe
Jessi Uribe compartió un video cargando a Emilia en sus brazos mientras la arrullaba. El cantante le dio varios besos a la bebé que estaba envuelta en una cobija, mientras solamente se le vía una de sus manos, motivo por el cual causó mucha ternura en los comentarios de su publicación.
Obviamente el comentario más destacado fue el de su esposa Paola Jara, quien escribió "más enamorada imposible", acompañado de varios emojis de corazones. La interacción llegó a casi 2 millones de vistas horas después de ser compartidos.
El mensaje de Paola Jara a sus seguidores
En sus historia de Instagram, la interprete de 'Mala mujer' envió un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores y conocidos por el apoyo que han recibido en los últimos días, disculpándose por no poder responder a todos.
Gracias a todos por cada uno de sus mensajes, de sus lindos deseos, de sus detalles tan lindos que han tenido con nosotros, nos hemos sentido muy amados. Me disculpan que no les conteste, pero han sido días de desconexión del mundo, pero de conexión familiar.