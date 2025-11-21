CANAL RCN
Tendencias

Jessi Uribe y el conmovedor video con el que mostró a su hija Emilia: Paola Jara le respondió

Los artistas de música popular dejaron ver en sus redes sociales cómo han sido sus primeros días tras la llegada de su hija.

Jessi Uribe artista de música popular
FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
05:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El pasado 19 de noviembre, Jessi Uribe y Paola Jara anunciaron en sus redes sociales el nacimiento de su hija Emilia, la primera desde que formalizaron su relación. Aunque el cantante ya tenía varios hijos de su pasada relación, la artista es mamá primeriza.

Nació Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara: con este mensaje la recibieron los cantantes
RELACIONADO

Nació Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara: con este mensaje la recibieron los cantantes

En los primeros días de ambos como padres, dejaron ver poco sobre su vida, más allá de algunas publicaciones relacionadas con su trabajo a nivel musical. Sin embargo, este viernes un video logró conmover a todos en el mundo de la farándula.

El conmovedor video publicado por Jessi Uribe

Jessi Uribe compartió un video cargando a Emilia en sus brazos mientras la arrullaba. El cantante le dio varios besos a la bebé que estaba envuelta en una cobija, mientras solamente se le vía una de sus manos, motivo por el cual causó mucha ternura en los comentarios de su publicación.

Obviamente el comentario más destacado fue el de su esposa Paola Jara, quien escribió "más enamorada imposible", acompañado de varios emojis de corazones. La interacción llegó a casi 2 millones de vistas horas después de ser compartidos.

El mensaje de Paola Jara a sus seguidores

En sus historia de Instagram, la interprete de 'Mala mujer' envió un mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores y conocidos por el apoyo que han recibido en los últimos días, disculpándose por no poder responder a todos.

¿Qué tanto cambió? Paola Jara reveló cómo lucía a sus 20 años e impactó a más de uno
RELACIONADO

¿Qué tanto cambió? Paola Jara reveló cómo lucía a sus 20 años e impactó a más de uno

Gracias a todos por cada uno de sus mensajes, de sus lindos deseos, de sus detalles tan lindos que han tenido con nosotros, nos hemos sentido muy amados. Me disculpan que no les conteste, pero han sido días de desconexión del mundo, pero de conexión familiar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Reconocida actriz sufrió un grave accidente: estará inmovilizada temporalmente

Artistas

El hijo de Marcelo Cezán tuvo que ser hospitalizado de último momento: este fue el diagnóstico

Miss Universo

¿Cambió? ¡Así lucía Fátima Bosch, la nueva Miss Universe, antes de los supuestos procesos estéticos que se realizó

Otras Noticias

Clan del Golfo

Capturan a dos presuntos sicarios del Clan del Golfo en Bolívar

De acuerdo con las labores de inteligencia, los dos hombres serían presuntos sicarios de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, una facción del Clan del Golfo.

Artistas

En pleno partido entre Nacional y América apareció mensaje contra Pirlo que desató polémica

La polémica entre los cantantes Pirlo y Blessd continúa y ahora se trasladó a mismísimo Atanasio Girardot.

Artistas

Dolor en el cine: murió un importante actor a sus 33 años

Automovilismo

Este es el Tesla más económico que llegó a Colombia: vale menos que en otros países

Salud mental

Relación tóxica: señales, impacto emocional y cómo salir del ciclo, según Naty Romero