Jessica Cediel rompió el silencio y confesó la inédita razón por la que está soltera

En los últimos meses, Jessica Cediel ha estado bajo los focos de los medios de comunicación de Colombia, teniendo en cuenta las declaraciones que han desatado polémica por la celebración del Halloween, dejando claro que por sus creencias religiosas no ve con buenos ojos la celebración del popular día de las brujas.

A pesar de las declaraciones sobre la celebración del día de Halloween, otras de las incógnitas que ha despertado en los aficionados de la reconocida modelo es su situación sentimental, teniendo en cuenta que tras su ruptura con el deportista Mark Roesh no ha vuelto a presentar en público una relación sentimental o si está saliendo con alguien.

Ante el cuestionamiento de muchos de sus seguidores, Jessica Cediel aprovechó la oportunidad para hablar sobre el amor y su situación sentimental, dejando claro que en la actualidad se encuentra soltera y no tiene afán para conseguir pareja, puesto que su situación amorosa quedará en manos de Dios.

Por medio de su cuenta de Instagram, la reconocida modelo subió una captura de pantalla sobre uno de los comentarios de sus seguidores sobre sí situación sentimental, donde le preguntaba: “¿Por qué no tienes novio, Jessica?, ¿Eres una mujer muy complicada?”.

Tras el cuestionamiento de todos sus seguidores, Jessica Cediel respondió: “Todos los días me preguntan algo referente a este tema, aquí les contesto. No tengo novio porque gracias a Dios tengo muy claro lo que no quiero para mi futura relación. Además, no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios”.

Adicionalmente, dejó claro que su todo en su vida tiene el control de Dios, teniendo en cuenta sus creencias religiosas y las enseñanzas que tuvo en su casa: “Recuerda que los planes y el tiempo de Dios son perfectos, si a eso se le llama ser complicada entonces sí lo soy”.

Declaraciones de Jessica Cediel sobre el Halloween

El motivo de la controversia fueron sus críticas hacia la celebración de Halloween. En un mensaje publicado en sus redes sociales, Cediel aseguró que esta festividad es "totalmente diabólica, demoniaca y satánica", y que, al disfrazarse, las personas le están dando permiso al diablo para actuar espiritualmente en sus vidas.

La presentadora admitió que en un pasado gozaba de esta festividad y lucía sus hermosos y creativos disfraces, pero ahora tuvo un gran cambio en su vida que la llevó a tener otra perspectiva completamente diferente.

Basada en sus convicciones religiosas, ha decidido celebrar la "Family Fun Night", una noche de diversión para toda la familia en lugar de Halloween que preparar en la iglesia donde ella frecuenta.

