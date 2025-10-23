Participante de ‘Stream Fighters 4’ habría sido expulsado de su iglesia por pelear en el evento

Las redes sociales se han visto impactadas por la más reciente edición de ‘Stream Fighters’ que ha desatado un sin fin de polémicas a raíz de los encuentros que se llevaron a cabo en el ring de boxeo.

Una de las más comentadas fue la pelea que protagonizó el influencer reconocido como JH de la Cruz, pues, después de su triunfo en el evento, ha tomado sus redes sociales para comentar algunos de los problemas personales que su aparición en el escenario ha generado.

RELACIONADO Cantante de reggaetón sorprende al revelar que compra accesorios por Temu

JH de la Cruz es expulsado de la iglesia

Jhon Harrison de la Cruz Valencia, más conocido como JH de la Cruz, ha preocupado a sus fanáticos al tomarse las redes sociales para compartir algunos detalles sobre lo que ocurrió después de su participación en el popular evento de Westcol.

Sin embargo, las novedades no han sido del todo positivas ya que el influencer comentó, por medio de un live en TikTok, la decisión de su congregación religiosa de expulsarlo al haber participado en dicho evento.

“Desde los 16 años hasta ahora soy adventista, y da un poco de dolor que la iglesia tenga que tomar decisiones de eliminarlo a uno, en el sentido de que le digan a uno que ya no pertenece a la iglesia, por lo que estoy haciendo. Entonces eso duele, sigo sin entender, porque no estamos haciendo lo que Jesús nos dijo”, explicó por medio del live.

Aunque manifestó que no tenía intenciones de hablar mal de su congregación, explicó que tendría que ir a la iglesia como un visitante más.

“No pasa nada, seguiré orando porque aquí la pelea no es con Dios y yo no creo que Dios me va a mandar al infierno porque me borren o me saquen de una iglesia”, finalizó.

Pese a los comentarios, en las horas más recientes, la iglesia emitió un comunicado en donde negó que el creador de contenido haya sido expulsado de su comunidad.

JH de la Cruz afirma que Westcol no le pagó por nocaut

Por otro lado, el creador de contenido también se ha tomado las redes sociales para hablar sobre detalles detrás del evento más visto en Latinoamérica. Sin embargo, sorprendió a sus seguidores al revelar que Westcol no le pagó “ni la mitad” de lo que prometió a aquellos que hicieran un nocaut en las peleas.

“En serio que Westcol no me dio nada, ni siquiera la mitad… ese Westcol es avaricia siete, siete, siete. No tiene palabra… por lo menos me hubiera dado la mitad. Él dijo nocaut… no explicó, pero bueno”, afirmó.