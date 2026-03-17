¿Todo llegó a su fin? Novio de Alexa Torrex no se guardó nada y rompió el silencio tras su beso con Tebi Bernal

Este martes 17 de marzo, en la semana de la 'tiranía' en la que Eidevin es el líder de La Casa de los Famosos Colombia 2026, Tebi Bernal y Alexa Torrex tuvieron que ir actuando en una historia narrada por Juanda Caribe.

Fue así como les tocó darse un beso en la boca al final de la escena y volvieron a crecer los rumores de que existe conexión entre ellos dos.

Además, en las redes sociales de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se ha preguntado si lo que ha sucedido entre ellos dos es infidelidad, teniendo en cuenta que en el mundo exterior tienen parejas, y las reacciones han estado divididas.

En medio de esa situación, Jhorman Toloza, el novio de Alexa Torrex, abrió una 'caja de preguntas' en Instagram y confesó si quiere continuar la relación con ella o no. ¿Qué dijo?

Estos han sido los mensajes de Jhorman Toloza, novio de Alexa Torrex, tras el beso con Tebi Bernal

Lo primero que le preguntaron a Jhorman Toloza fue si continúa 'firme' con el equipo de Alexa Torrex y él respondió que sí y que así será hasta el final.

Además, otro internauta se interesó en saber si la relación sigue en pie y Jhorman Toloza contestó de manera categórica lo siguiente:

"Obviamente", fue su mensaje exacto.

Asimismo, un seguidor expresó que él ha sido muy caballeroso con la situación y el novio de Alexa Torrex afirmó que ese es su objetivo día a día debido a que así lo criaron en su casa.

¿Qué ha expresado Alexa Torrex tras sus acercamientos con Tebi Bernal en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En el último posicionamiento, Alexa Torrex fue cuestionada por Eidevin López y Valentino Lázaro tras sus supuestos coqueteos con Tebi Bernal.

Por lo tanto, ella manifestó que nadie tenía que hablar de su pareja en La Casa de los Famosos Colombia 2026, pero también dejó claro que juntos llegaron a un acuerdo antes de que comenzara el reality.