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¿Jhorman Toloza ingresará a La Casa de los Famosos para devolverle el anillo a Alexa? Esto respondió

El prometido de Alexa Torrex atendió una entrevista y reveló detalles fundamentales.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

marzo 24 de 2026
10:41 a. m.
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En el último tiempo, Alexa Torrex ha sido muy cercana a Tebi Bernal en La Casa de los Famosos Colombia 2026 y tanto los internautas como los demás participantes han comenzado a hablar de un 'coqueteo' mutuo.

De hecho, en el último 'congelado', Luisa Cortina ingresó a la 'casa más famosa del país' y cuestionó a Alexa Torrex por lo que se está viendo en pantalla.

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En consecuencia, en el más reciente 'posicionamiento', Alexa Torrex se refirió a Jhorman Toloza como su exesposo y les pidió a los demás famosos que dejen de mencionarlo.

Sin embargo, Jhorman ha manifestado que seguirá apoyando a la creadora de contenido hasta el final de la competencia y que está seguro de que la supuesta conexión con Tebi Bernal es falsa.

En medio de esa coyuntura, en una reciente entrevista, a la pareja de Alexa Torrex le preguntaron si tiene pensado reingresar a La Casa de los Famosos Colombia para cancelar el matrimonio y él respondió con contundencia. ¿Qué dijo?

¿Jhorman Toloza ingresará a La Casa de los Famosos Colombia 2026 para ponerle fin a su relación con Alexa Torrex?

En un diálogo con el periodista Carlos Claro, Jhorman Toloza manifestó que, desde su punto de vista, Alexa Torrex no le ha sido infiel en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Pero, adicionalmente, dejó claro que jamás ingresaría para devolverle el anillo con el que se comprometieron.

"Yo no acabo nada, yo sigo comprometido, sigo en pie y todavía me quiero casar con mi pareja. Aquí estamos", expresó.

"Jamás en la vida voy a hacerle eso a mi mujer. Por más personas que me estén tirando y quieran decir cualquier cosa, nadie tiene el derecho a mencionar aspectos familiares en La Casa de los Famosos. Yo estoy bien y tranquilo", agregó.

¿Qué es lo último que ha pasado en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Tras la última jornada de eliminación, Juan Palau, que abandonó el reality, dejó en la placa de nominación a Alejandro Estrada.

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Pero, adicionalmente, se informó que se habilitará la 'resurrección' y que una famosa entre Beba de la Cruz, Luisa Cortina y Marilyn Patiño podrá volver a la competencia.

 

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