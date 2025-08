Jois Ramírez rompió el silencio 7 meses después de la muerte de Kevin Bocanegra en el Nevado del Tolima

Siete meses han pasado desde la trágica muerte de Kevin Bocanegra en la cima del Nevado del Tolima, un suceso que conmocionó al país.

Recientemente, su novia, Jois Ramírez, reapareció públicamente para contar su versión de los hechos y relatar el arduo proceso de duelo que ha atravesado.

En una emotiva entrevista en el pódcast "La Cordada", Jois Ramírez habló de la muerte de Kevin Bocanegra, de las dolorosas acusaciones que recibió y de la profunda transformación personal que vivió tras el trágico accidente.

Ramírez confesó que, en medio de su shock inicial, la cobertura mediática distorsionó la realidad y la señaló directamente como responsable de lo sucedido.

Con un nudo en la garganta, la montañista relató que se dijo que ella había "matado" a su novio al decidir avanzar hacia la cumbre.

Estas acusaciones, sumadas a la desinformación sobre la falta de protocolos de seguridad por parte de la agencia, la obligaron a retirarse del ojo público para poder iniciar un proceso de sanación lejos del hostigamiento digital y la malinterpretación de los hechos.

Lejos de alejarse de las montañas, Jois encontró en ellas su mayor refugio y terapia. En lugar de buscar ayuda en la psicología o psiquiatría, la joven decidió volver a la naturaleza. Recientemente, durante una expedición al Cotopaxi, la montañista revivió los dolorosos momentos del Tolima en donde su novio falleció.

Sin embargo, fue en ese mismo viaje donde Jois logró encontrar respuestas y una nueva perspectiva. Allí entendió el "dolor increíble" que sintió Kevin al no poder expresar sus síntomas y halló la fortaleza para perdonar a quienes, en su momento, cometieron errores.

Tras la tragedia, su visión de la vida cambió por completo, dejando de lado una existencia que ella misma calificó como superficial y materialista.

Darme la oportunidad de volver fue encontrar en la montaña muchas respuestas. Volver a la montaña me ha enseñado que no debo juzgar a nadie, ni al guía que hizo mal las cosas, ni al excursionista que no quiso entrenar o al que sí entrenó y no pudo avanzar