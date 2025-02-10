CANAL RCN
Preocupación por el estado de salud de un actor colombiano: clamó por ayuda

El actor reveló que se encuentra hospitalizado, pero que no le han autorizado los exámenes y la cirugía que necesita.

octubre 02 de 2025
11:10 a. m.
En los últimos días, en las redes sociales se generó una preocupación entre los internautas debido a que un actor colombiano, mediante un video, reveló que se encontraba hospitalizado, pero que tenía problemas para que la EPS autorizara sus exámenes.

Se trata de Jonny Alexander Pardo, que en el último tiempo se ha vuelto muy reconocido por las propagandas que interpreta junto a Sebastián Martínez.

En un diálogo con la revista Vea, el actor indicó que fue diagnosticado con cálculos en la vesícula y que necesita de una cirugía urgente, pero que no han podido asignarle ese procedimiento por falta de convenio con la entidad hospitalaria en la que se encuentra.

Jonny Alexander Pardo, el actor colombiano, pidió por ayuda urgente

En medio del drama médico que se encuentra viviendo, el actor Jonny Alexander Pardo, con un visible dolor por los cálculos en su vesícula, grabó un video pidiendo celeridad en su caso.

"Estoy hospitalizado en un centro policlínico de Bogotá, pero la EPS (Famisanar) no ha querido autorizar ni exámenes ni trasladados porque no hay convenio. Estoy dependiendo de la negligencia y agradezco que puedan compartir este video para hacer una denuncia pública", detalló el actor en la grabación.

¿Cuál es el estado de salud del actor Jonny Alexander Pardo?

En entrevista con la revista Vea, el actor Jonny Alexander Pardo explicó que se encontraba preocupado porque no solo necesitaba la cirugía urgente por el dolor de los cálculos en la vesícula, sino que también porque sus ojos y su piel ya estaban adquiriendo una tonalidad amarilla.

Además, también hizo énfasis en que estaba recibiendo una buena atención en el centro médico, pero que necesitaba del tratamiento correspondiente para evitar complicaciones.

Los síntomas de los cálculos en la vesícula generan dolor abdominal, fiebre, escalofríos, vómitos, orina oscura e ictericia.

 

