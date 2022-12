Joven bailó el día de su grado con retrato de su madre fallecida y conmovió en redes

Las redes sociales muestran diariamente situaciones poco comunes que se terminan haciendo virales y en esta oportunidad fue el caso de un joven que mediante su cuenta de TikTok compartió un conmovedor video en la fiesta de su grado, a la que su mamá no pudo asistir presencialmente, pero sí estuvo presente en su corazón.

La imagen se registró en Perú, donde según los medios nacionales, el joven se graduaba del colegio y no pudo contar con la compañía de su madre ya que había fallecido hace algunos meses a causa de la pandemia del covid-19.

Le puede interesar: Por una mermelada, Shakira habría sospechado de una presunta infidelidad de Piqué

Este adolescente se graduó de su colegio en el distrito de Chilca, en la provincia de Huancayo, Perú y cumplió la promesa que le había hecho a su madre y es que ella estaría como fuera en su celebración.

De acuerdo con información de ‘El Comercio’, la madre de este joven murió en la pandemia del covid-19, razón por la cual no pudo ver cómo su hijo se graduaba del colegio.

En las imágenes, que se han hecho virales en redes sociales, se observa al joven de 17 años bailando con el retrato de su mamá la canción ‘Tiempo de vals’ mientras no podía contener el llanto desconsolado.

“Mami, tanta falta me haces”, escribió en sus redes sociales el muchacho que rápidamente se hizo viral en redes. Su video ya cuenta con más de 1.500 comentarios de personas que le envían saludos de condolencias y que lo animan a seguir cumpliendo logros en nombre de su madre.

De igual manera, este protagonista del video tuvo una entrevista con la cadena de televisión ‘TV Huancayo’ y aprovechó para contar cómo era su relación con su madre.

“A pesar de que no has estado a mi lado, siempre estás cuidándome e iluminando mi camino. Mi mamá nunca ha sido una persona mala, tampoco ha sido una egoísta, siempre ha sido buena, humilde, sincera. Hasta antes de que falleciera me abrazó, me dijo: ‘te amo, hijo’”, comentó.

El joven aseguró que trabajó lavando platos mientras estudiaba para poder enmarcar su fotografía.

“Valoren a su mamá mientras está en vida, porque una vez que se vaya, va a ser algo doloroso. Va a quedar siempre una cicatriz en tu corazón que no vas a saber cómo sanar, porque es difícil perder una madre, porque una madre solo es una”, concluyó.