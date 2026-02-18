Disidencias de las Farc atacan con drones explosivos subestación de la Policía en Dagua, Valle del Cauca

La subestación de Policía del corregimiento El Queremal, en el municipio de Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de un ataque con artefactos explosivos detonados mediante drones.

El hecho fue atribuido por las autoridades a las disidencias de las Farc, específicamente de la estructura Jaime Martínez.

Según el reporte de la Policía de Valle del Cauca, el ataque se registró con drones y ráfagas de fusil contra la instalación policial.

La detonación de dos artefactos explosivos improvisados, donde uno de los drones cayó directamente en las instalaciones de la subestación de Policía, mientras que el segundo impactó muy cerca de la caseta comunal del corregimiento.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas durante el incidente.

Disidencias Jaime Martínez detrás de los hostigamientos en Dagua, Valle

Las autoridades indicaron que la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc que operan en la zona perpetraron un hostigamiento utilizando armamento de largo alcance.

Las ráfagas de fusil resonaron en las calles del corregimiento, estremeciendo a los habitantes que quedaron en medio del fuego cruzado.

Un vocero de las autoridades policiales confirmó el ataque y expresó su alivio por la ausencia de víctimas:

No tuvimos ninguna afectación, afortunadamente, a nuestro personal uniformado o a personas civiles. Agradecemos a la ciudadanía por informar oportunamente para poder anticiparnos a hechos que vulneren la seguridad y la tranquilidad de nuestros municipios.

Autoridades despliegan fuerzas en el corregimiento de Queremal

Las autoridades desplegadas en el corregimiento de El Queremal se encuentran verificando la situación y evaluando los daños materiales causados por las explosiones.

La preocupación principal se centra en la vulnerabilidad de la población civil, que queda expuesta durante estos enfrentamientos entre grupos armados y la fuerza pública.

Los habitantes del sector han manifestado su inquietud y solicitan mayor acompañamiento de las autoridades para prevenir una posible tragedia.

La comunidad expresó su temor ante la repetición de este tipo de acciones violentas que ponen en riesgo la integridad de la población civil que reside en la zona.