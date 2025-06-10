CANAL RCN
Tendencias

¿Juan Gabriel sigue vivo? El documento oficial y las declaraciones de su ahijado que reavivan la teoría

Conozca el documento y las declaraciones de su ahijado reavivan la hipótesis de que el ícono mexicano nunca murió.

Juan Gabriel
FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
02:30 p. m.
El reciente hallazgo de un documento oficial mexicano ha reavivado una de las teorías más persistentes del mundo del espectáculo: la posibilidad de que Juan Gabriel esté vivo. A casi una década de su presunta muerte en 2016, el registro CURP (Clave Única de Registro de Población) de Alberto Aguilera Valadez, su nombre real, sigue activa, lo que ha provocado una ola de especulaciones en redes sociales.

El documento, emitido por el Gobierno de México y con registro en Michoacán de Ocampo, muestra la validez vigente del código AUVA500107HMNGLL10, correspondiente al artista. Según los registros oficiales, esta clave debería modificarse o darse de baja tras el fallecimiento de una persona, lo cual no habría ocurrido en este caso.

¿Qué significa que la CURP de Juan Gabriel siga activa?

La CURP en México funciona como un identificador nacional que se genera al nacer o al obtener la nacionalidad mexicana. Cuando una persona fallece, se tramita la baja por defunción para inactivar el registro. En el caso de Juan Gabriel, esto no habría sucedido, lo que para muchos es una señal de que el artista podría estar con vida.

Sin embargo, expertos y funcionarios señalan otra posibilidad: que, al haber fallecido en Estados Unidos, el proceso de actualización de su registro no se haya completado en el sistema mexicano. De hecho, se reportó que en 2023 hubo más de 4 millones de CURPs de fallecidos activas.

Las declaraciones del ahijado de Juan Gabriel alimentan las dudas

El cantante Juan Antonio Santaella, ahijado del Divo de Juárez, también reavivó la polémica con recientes declaraciones. En una entrevista, confesó que nunca vio el cuerpo de su padrino y que el proceso funerario fue “extrañamente rápido”.

“Yo lo que no veo, no lo creo”, afirmó Santaella, quien recordó que solo cantó frente a una urna y que nunca se mostró el cuerpo públicamente.

Aunque el propio ahijado aseguró que no cree que Juan Gabriel haya fingido su muerte, dejó abierta la puerta a la duda al mencionar que, de haberlo hecho, “todo el mundo lo perdonaría”.

El video en París que encendió las redes

Semanas antes de conocerse el documento, un video grabado por turistas mexicanos en París mostraba a un hombre físicamente parecido al intérprete de Amor eterno. Las imágenes circularon en redes sociales, donde los usuarios aseguraban que la voz y los gestos coincidían con los del artista.

La coincidencia temporal entre el video y la difusión del registro activo de la CURP multiplicó las especulaciones. Algunos fans sostienen que el artista “simuló su muerte para vivir en paz lejos del acoso mediático”.

