¡Sorpresa total! Este es el nuevo eliminado de la Casa de los Famosos 2026

La gala de eliminación de este domingo 29 de marzo dejó uno de los momentos más sorpresivos de la temporada en La Casa de los Famosos Colombia 2026. Como ya es tradición en el reality, el público tuvo la responsabilidad de elegir con sus votos a los participantes que deseaba mantener en competencia, en una placa que prometía alta tensión por los nombres que estaban en riesgo. Entre los nominados aparecían Valentino, Juancho, Yuli, Campanita y Alejandro, varios de ellos considerados protagonistas dentro de la casa.

La expectativa fue creciendo con el paso de la noche, especialmente porque varios de los concursantes en placa habían protagonizado conflictos, alianzas y momentos virales en los últimos días. Sin embargo, el veredicto final del público terminó dando un giro inesperado al rumbo del programa.

Una eliminación que tomó por sorpresa a la casa

Finalmente, tras el cierre de las votaciones, la influencer Yuli fue la participante con menor respaldo por parte de los televidentes y se convirtió en la nueva eliminada del reality. Su salida causó sorpresa tanto entre los habitantes de la casa como entre los seguidores del programa, ya que para muchos aparecía como una de las concursantes con mayor opción de llegar a instancias decisivas.

La tensión se sintió desde el anuncio de los salvados, pues nombres como Valentino, Campanita y Alejandro lograron asegurar su permanencia, mientras la incertidumbre crecía alrededor de Yuli y Juancho. Al final, la decisión del público inclinó la balanza y marcó la despedida de una de las participantes más comentadas de la temporada.

Su paso por la competencia estuvo marcado por una personalidad fuerte, varias posturas firmes dentro de la convivencia y una presencia constante en las dinámicas del juego, factores que la llevaron a ser vista como una de las posibles favoritas.

El reality sigue sin una de sus favoritas

La salida de Yuli cambia por completo la dinámica interna de la casa. Varias alianzas deberán reacomodarse y algunos participantes perderán una ficha clave dentro de sus estrategias, por lo que los próximos días prometen movimientos importantes en la competencia.

Además, el golpe para la audiencia también es fuerte, ya que se marcha una figura que generaba conversación constante en redes sociales y mantenía protagonismo en las galas. Precisamente ese factor convierte esta eliminación en una de las más impactantes del año.

El reality más visto de Colombia sigue avanzando y, con menos participantes en carrera, cada decisión del público empieza a pesar mucho más. Ahora la expectativa se traslada a la próxima semana, donde seguramente surgirán nuevas tensiones, nominados inesperados y una lucha cada vez más intensa por llegar a la gran final.