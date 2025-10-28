CANAL RCN
Tendencias

Juanda Caribe rompe el silencio sobre las amenazas en su contra por presunto maltrato

El barranquillero se encuentra vinculado a un proceso judicial por una presunta agresión contra su familia.

Juanda Caribe
Foto Canal RCN

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
08:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El creador de contenido Juanda Caribe se ha visto envuelto en una fuerte polémica tras ser señalado por presunta violencia intrafamiliar.

Actor colombiano celebró su cumpleaños en medio de su lucha contra el cáncer
RELACIONADO

Actor colombiano celebró su cumpleaños en medio de su lucha contra el cáncer

¿De qué se le acusa a Juanda Caribe?

La información fue difundida por una cuenta de entretenimiento en Instagram, la cual afirmó que el barranquillero estaría involucrado en un proceso judicial por una supuesta agresión contra su pareja sentimental y su hija.

Sin embargo, a través de su cuenta oficial de Instagram, el exparticipante de MasterChef desmintió categóricamente estas versiones. Aseguró que se trata de un rumor sin fundamento y enfatizó que jamás ha tenido problemas de esa naturaleza en su vida.

"¿Querían problemas?, problemas tendrán. Jamás en mi vida he tenido una sola escena violenta con una mujer. Fui criado por una mamá amorosa y por unas abuelas y tías que me hicieron entender el verdadero valor de una mujer. Nunca en la vida he tenido un altercado físico con una mujer y mucho menos con Sheila, con quien tengo la bendición de ser padre de una mujer", aseguró en su cuenta de Instagram.

 

Actor colombiano fue condenado a cadena perpetua en el extranjero: esta fue la razón
RELACIONADO

Actor colombiano fue condenado a cadena perpetua en el extranjero: esta fue la razón

¿Qué dijo la pareja sentimental de Juanda Caribe?

Por su parte, Sheila, pareja sentimental del creador de contenido, también decidió pronunciarse públicamente para poner fin a las especulaciones.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la joven pidió prudencia y respeto frente a las versiones que circulan, aclarando que gran parte de la información difundida no corresponde a la realidad.

"Juan David nunca me ha agredido físicamente. Prefiero no alimentar especulaciones y mantener el enfoque en lo verdaderamente importante: la tranquilidad y el respeto hacia mi hija”, expresó la pareja de Juanda Caribe, quien exigió a la página en cuestión que se retracte lo más pronto posible", confesó la pareja sentimental.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Rosalía sorprende al cantar ópera e incluir tres idiomas diferentes en su nueva canción

Educación

Gimnasio Colombo Británico, entre los mejores del mundo por su excelencia educativa

Animales

El Canal RCN le dio la bienvenida a Lucky, un perrito rescatado de las calles en Bogotá

Otras Noticias

Secretaria de Movilidad

Agentes de tránsito ponen freno a los motociclistas en Halloween: multarán por hacer este cambio

Las autoridades de tránsito advirtieron que los motociclistas que usen luces de colores o intermitentes durante Halloween podrán ser multados.

Miguel Uribe

Alias El Viejo no aceptó cargos por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento se realizará en los próximos días.

Selección Colombia Femenina

Colombia sueña con ir al Mundial Femenino de 2027: así venció a Ecuador en la Liga de Naciones

Nicolás Maduro

Estados Unidos buscó al piloto de Maduro para capturarlo: revelaron detalles de la operación

Cuidado personal

Dormir a la noruega: el método nórdico que mejora el sueño y la relación en pareja