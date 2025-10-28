Juanda Caribe rompe el silencio sobre las amenazas en su contra por presunto maltrato

El creador de contenido Juanda Caribe se ha visto envuelto en una fuerte polémica tras ser señalado por presunta violencia intrafamiliar.

¿De qué se le acusa a Juanda Caribe?

La información fue difundida por una cuenta de entretenimiento en Instagram, la cual afirmó que el barranquillero estaría involucrado en un proceso judicial por una supuesta agresión contra su pareja sentimental y su hija.

Sin embargo, a través de su cuenta oficial de Instagram, el exparticipante de MasterChef desmintió categóricamente estas versiones. Aseguró que se trata de un rumor sin fundamento y enfatizó que jamás ha tenido problemas de esa naturaleza en su vida.

"¿Querían problemas?, problemas tendrán. Jamás en mi vida he tenido una sola escena violenta con una mujer. Fui criado por una mamá amorosa y por unas abuelas y tías que me hicieron entender el verdadero valor de una mujer. Nunca en la vida he tenido un altercado físico con una mujer y mucho menos con Sheila, con quien tengo la bendición de ser padre de una mujer", aseguró en su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo la pareja sentimental de Juanda Caribe?

Por su parte, Sheila, pareja sentimental del creador de contenido, también decidió pronunciarse públicamente para poner fin a las especulaciones.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la joven pidió prudencia y respeto frente a las versiones que circulan , aclarando que gran parte de la información difundida no corresponde a la realidad.

"Juan David nunca me ha agredido físicamente. Prefiero no alimentar especulaciones y mantener el enfoque en lo verdaderamente importante: la tranquilidad y el respeto hacia mi hija”, expresó la pareja de Juanda Caribe, quien exigió a la página en cuestión que se retracte lo más pronto posible", confesó la pareja sentimental.