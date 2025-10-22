CANAL RCN
Tendencias

Juanes, reconocido como el artista más influyente del rock latino de siglo XXI

El artista colombiano destaca como el único representante del rock dentro del Top 10.

Juanes
Foto AFP

Noticias RCN

octubre 22 de 2025
11:42 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El cantante Juanes deja un legado invaluable en la música nacional e internacional.

Luto: con este desgarrador mensaje, Juanes le dio el último adiós a su madre Alicia
RELACIONADO

Luto: con este desgarrador mensaje, Juanes le dio el último adiós a su madre Alicia

Juanes, reconocido como mayor referente del rock del siglo XXI

En la nueva lista de Billboard sobre “Lo mejor del siglo XXI hasta ahora”, el artista colombiano destaca como el único representante del rock dentro del Top 10 de los mejores artistas latinos del siglo XXI. Además, en el ranking de las mejores canciones latinas de los últimos 25 años, Juanes figura como uno de los artistas con más temas incluidos.

Entre sus éxitos reconocidos aparecen: “Me enamora” en el puesto 12, “Nada valgo sin tu amor” en el 41, “Fotografía” en el 61 y “La camisa negra” en el 73.

La revista también resaltó el impacto de su álbum Un día normal (2002), destacando canciones como “Es por ti”, por su estilo característico basado en melodías de guitarra y letras cargadas de emoción y autenticidad.

 

¡Luto en Colombia! Murió la mamá de Juanes a los 95 años: esto se sabe
RELACIONADO

¡Luto en Colombia! Murió la mamá de Juanes a los 95 años: esto se sabe

Trayectoria de Juanes

El ascenso internacional de Juanes comenzó con su álbum "Fíjate bien", que marcó un antes y un después en su carrera. Bajo la producción del reconocido argentino Gustavo Santaolalla, ganador de Premios Óscar y Grammy, el disco permaneció 10 semanas en el número uno en Colombia y llamó la atención de la crítica internacional.

Gracias a este trabajo, Juanes obtuvo siete nominaciones a los Latin Grammy, ganando en categorías como Mejor Artista Nuevo, Mejor Canción de Rock y Mejor Álbum Vocal de Rock.

En menos de un año, el álbum se consolidó como una obra clave del rock latino, abriendo el camino para su proyección mundial.

Con 29 premios Grammy y Latín Grammy, giras en más de 40 países y presentaciones históricas como Paz Sin Fronteras, Juanes se ha consolidado como una de las figuras más representativas e influyentes de la música latina contemporánea.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Britney Spears revela que sufrió daño cerebral y desmintió las contundentes acusaciones de su exesposo

WhatsApp

WhatsApp impondrá límites de mensajes y algunos usuarios podrían perder la función de envío

Redes sociales

Andrea Valdiri aparece después de participar en ‘Stream Fighters’: reveló el número de seguidores que ganó

Otras Noticias

Cuba

Cubanos celebraron los cien años de Celia Cruz en silencio: así se vivió el homenaje

Los actos de homenaje a la artista se vivieron en medio de una solemne eucaristía.

Feminicidio

A la cárcel hijo de ‘Papá Pitufo’ por apuñalar brutalmente a su exesposa en Cartagena

Las investigaciones señalan que el hijo del ‘zar del narcotráfico’ antes de intentar asesinar a su expareja la acosaba y amenazaba.

Cuidado personal

¿Cuánta carne roja se debe comer a la semana según los nutricionistas?

Movistar Team

Movistar tomó decisión de última hora sobre Nairo Quintana: hay comunicado

Dólar

Dólar hoy en Colombia: así amaneció la divisa este 22 de octubre de 2025