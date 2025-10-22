Juanes, reconocido como el artista más influyente del rock latino de siglo XXI

El cantante Juanes deja un legado invaluable en la música nacional e internacional.

Juanes, reconocido como mayor referente del rock del siglo XXI

En la nueva lista de Billboard sobre “Lo mejor del siglo XXI hasta ahora”, el artista colombiano destaca como el único representante del rock dentro del Top 10 de los mejores artistas latinos del siglo XXI . Además, en el ranking de las mejores canciones latinas de los últimos 25 años, Juanes figura como uno de los artistas con más temas incluidos.

Entre sus éxitos reconocidos aparecen: “Me enamora” en el puesto 12, “Nada valgo sin tu amor” en el 41, “Fotografía” en el 61 y “La camisa negra” en el 73.

La revista también resaltó el impacto de su álbum Un día normal (2002), destacando canciones como “Es por ti”, por su estilo característico basado en melodías de guitarra y letras cargadas de emoción y autenticidad.

Trayectoria de Juanes

El ascenso internacional de Juanes comenzó con su álbum "Fíjate bien", que marcó un antes y un después en su carrera. Bajo la producción del reconocido argentino Gustavo Santaolalla, ganador de Premios Óscar y Grammy, el disco permaneció 10 semanas en el número uno en Colombia y llamó la atención de la crítica internacional.

Gracias a este trabajo, Juanes obtuvo siete nominaciones a los Latin Grammy, ganando en categorías como Mejor Artista Nuevo, Mejor Canción de Rock y Mejor Álbum Vocal de Rock.

En menos de un año, el álbum se consolidó como una obra clave del rock latino, abriendo el camino para su proyección mundial.

Con 29 premios Grammy y Latín Grammy, giras en más de 40 países y presentaciones históricas como Paz Sin Fronteras, Juanes se ha consolidado como una de las figuras más representativas e influyentes de la música latina contemporánea.