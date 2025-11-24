CANAL RCN
Tendencias

Juanes vuelve al Festival Viña del Mar tras 17 años de ausencia: "Un honor"

El festival promete una semana llena de música, talento y una de las atmósferas más vibrantes para el 2026.

Juanes arremete contra los candidatos presidenciales
Juanes - Foto Archivo RCN

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
07:51 p. m.
El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, uno de los eventos musicales más importantes de Latinoamérica y el encuentro hispanohablante más destacado del mundo, se prepara para recibir a una variada selección de artistas internacionales.

Juanes, reconocido como el artista más influyente del rock latino de siglo XXI
Juanes, una de las grandes figuras confirmadas

El cantautor colombiano Juanes hace parte del listado de invitados que se presentarán en Chile a finales de febrero de 2026. El artista expresó su emoción por volver al icónico escenario:

“Es un honor para mí poder regresar. Chile, ahí nos vemos. Estaré cantando para ustedes; espero que todos estén allí conmigo. Los quiero, los amo y no veo la hora de que llegue ese momento en Viña del Mar”, comentó a través de sus redes sociales.

 

Luto: con este desgarrador mensaje, Juanes le dio el último adiós a su madre Alicia
Detalles y artistas confirmados para Viña del Mar 2026

La próxima edición del festival se celebrará entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero de 2026, y hasta el momento cuenta con trece artistas confirmados.

Entre ellos se encuentran:

  • Gloria Estefan
  • Pet Shop Boys
  • Nmixx
  • Jesse & Joy
  • Yandel (Sinfónico)
  • Mon Laferte
  • Juanes
  • Paulo Londra
  • Ke Personajes
  • Milo J
  • Matteo Bocelli
  • Bomba Estéreo
  • Pablo Chill-E

Esta edición destaca por su diversidad musical, incorporando géneros como pop latino, rock, electrónica, K-pop, música urbana y balada contemporánea, lo que refleja un enfoque multigeneracional diseñado para atraer a distintos tipos de audiencia.

Con este cartel, el festival promete una semana llena de música, talento y una de las atmósferas más vibrantes del continente.

