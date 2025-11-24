Juanes vuelve al Festival Viña del Mar tras 17 años de ausencia: "Un honor"
El festival promete una semana llena de música, talento y una de las atmósferas más vibrantes para el 2026.
07:51 p. m.
El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, uno de los eventos musicales más importantes de Latinoamérica y el encuentro hispanohablante más destacado del mundo, se prepara para recibir a una variada selección de artistas internacionales.
Juanes, una de las grandes figuras confirmadas
El cantautor colombiano Juanes hace parte del listado de invitados que se presentarán en Chile a finales de febrero de 2026. El artista expresó su emoción por volver al icónico escenario:
“Es un honor para mí poder regresar. Chile, ahí nos vemos. Estaré cantando para ustedes; espero que todos estén allí conmigo. Los quiero, los amo y no veo la hora de que llegue ese momento en Viña del Mar”, comentó a través de sus redes sociales.
Detalles y artistas confirmados para Viña del Mar 2026
La próxima edición del festival se celebrará entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero de 2026, y hasta el momento cuenta con trece artistas confirmados.
Entre ellos se encuentran:
- Gloria Estefan
- Pet Shop Boys
- Nmixx
- Jesse & Joy
- Yandel (Sinfónico)
- Mon Laferte
- Juanes
- Paulo Londra
- Ke Personajes
- Milo J
- Matteo Bocelli
- Bomba Estéreo
- Pablo Chill-E
Esta edición destaca por su diversidad musical, incorporando géneros como pop latino, rock, electrónica, K-pop, música urbana y balada contemporánea, lo que refleja un enfoque multigeneracional diseñado para atraer a distintos tipos de audiencia.
