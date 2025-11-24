Juanes vuelve al Festival Viña del Mar tras 17 años de ausencia: "Un honor"

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, uno de los eventos musicales más importantes de Latinoamérica y el encuentro hispanohablante más destacado del mundo, se prepara para recibir a una variada selección de artistas internacionales.

Juanes, una de las grandes figuras confirmadas

El cantautor colombiano Juanes hace parte del listado de invitados que se presentarán en Chile a finales de febrero de 2026. El artista expresó su emoción por volver al icónico escenario:

“Es un honor para mí poder regresar. Chile, ahí nos vemos. Estaré cantando para ustedes; espero que todos estén allí conmigo. Los quiero, los amo y no veo la hora de que llegue ese momento en Viña del Mar”, comentó a través de sus redes sociales.

Detalles y artistas confirmados para Viña del Mar 2026

La próxima edición del festival se celebrará entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero de 2026, y hasta el momento cuenta con trece artistas confirmados.

Entre ellos se encuentran:

Gloria Estefan

Pet Shop Boys

Nmixx

Jesse & Joy

Yandel (Sinfónico)

Mon Laferte

Juanes

Paulo Londra

Ke Personajes

Milo J

Matteo Bocelli

Bomba Estéreo

Pablo Chill-E

Esta edición destaca por su diversidad musical, incorporando géneros como pop latino, rock, electrónica, K-pop, música urbana y balada contemporánea, lo que refleja un enfoque multigeneracional diseñado para atraer a distintos tipos de audiencia.

Con este cartel, el festival promete una semana llena de música, talento y una de las atmósferas más vibrantes del continente.