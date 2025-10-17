“La trataron de vejete”: hija de la actriz Judy Henríquez denuncia malos tratos hacia su madre

Una nueva polémica se ha viralizado en redes sociales a raíz de que la actriz Adriana Romero hizo pública una denuncia en la que manifestó que una agencia de casting habría tratado de “vejete” a su madre Judy Henríquez, una de las actrices más recordadas e importantes dentro del gremio actoral en el país.

Según las declaraciones de la mujer, la agencia, de la cual no reveló su nombre, discriminó a la actriz por su edad ya que “no se aprendería las líneas” y “demoraría el proceso de las grabaciones”.

Adriana Romero denuncia discriminación hacia su madre

En el video, publicado en la red social Instagram, la actriz relató cómo se enteró de lo sucedido ya que resaltó la importancia y la trascendencia del oficio. También solicitó que las productoras y los canales de televisión en el país exijan especial respeto por los actores y actrices mayores que “ponen la cara ante las cámaras”.

“Esta agencia de casting se cree con el derecho de decir que ‘a mí no me van a traer este vejete porque seguramente no es capaz de aprenderse ni una línea y no va a hacer sino demorar las grabaciones’. Si eso dicen de una mujer que ha entregado su vida a este oficio, qué será entonces de cualquier otro actor o actriz”, explicó.

Así mismo, Romero manifestó la obligación de todos los actores y actrices jóvenes de “cuidar” y “respetar” a quienes fueron los artistas pioneros que abrieron camino a las nuevas generaciones en el mundo actoral del país.

“Esto es importante que se sepa. Le pido a las productoras y canales que le exijan a las agencias de casting unas prácticas respetuosas, prácticas que pongan la labor de los actores y las actrices en el lugar que se merecen. Basta de que estas agencias piensen que son ellos quienes pueden maltratar a los actores de esas maneras tan crueles”, puntualizó.

RELACIONADO Sale a la luz el último video de Liam Payne con su novia tras un año de su muerte

Llamado a denunciar malas prácticas por parte de agencias

De igual manera, la mujer hizo un llamado a sus seguidores para viralizar dicho clip, pues también invitó a quienes hayan sido víctimas de malos tratos, por parte de agencias de casting, a que levanten su voz para hacer un llamado al cambio.

“Trataron a mi madre de una manera grosera, despectiva…. yo estoy verdaderamente muy molesta. Le dijeron básicamente vejete”, finalizó.