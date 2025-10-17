Inédito: Shakira confirma colaboración con Beéle y Ed Sheeran en una misma canción

Shakira ha vuelto a sorprender a sus más fieles fanáticos al anunciar su exclusivo EP de Spotify con el que celebrará el aniversario de sus más icónicos LPs.

Por esto, la emoción no se hizo esperar ante la revelación de algunas de las canciones que estarán disponibles el próximo 22 de octubre en la plataforma musical.

Shakira hace oficial su colaboración con Beéle

En las semanas más recientes se viralizó un inédito video en el que se observaba a la icónica barranquillera en compañía de Beéle, mientras bailaban al ritmo de música colombiana. Ante las especulaciones, millones de internautas manifestaron que su encuentro tendría detrás objetivos musicales ya que se encontraban dentro de un estudio de grabación.

Por esto, la emoción no se hizo esperar ante el anuncio que hizo la artista en donde se revelaron algunas de las canciones oficiales que harán parte de la celebración de los 30 años de ‘Pies Descalzos’ y los 20 de ‘Oral Fixation’. Es así como la superestrella realizó versiones nuevas de algunas de sus más icónicas canciones como ‘Antología’, ‘La Pared’, ‘Día de Enero’, entre otras.

Sin embargo, la gran sorpresa se dio a conocer cuando se confirmó que la nueva versión de su icónica canción ‘Hips Don´t Lie’ será interpretada junto al cantante Ed Sheeran y Beéle.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que cientos de fanáticos manifestaron su gran emoción por ver la participación del barranquillero en una de las canciones más famosas en la historia de la música.

Así mismo, la emoción del artista no se hizo esperar ya que compartió, por medio de sus historias en Instagram, el anuncio oficial de la edición especial del EP de la artista.

Álbumes históricos de Shakira

Según cifras proporcionadas a Billboard, los dos álbumes de la mujer han superado los 6.100 millones de reproducciones globales. Después de su participación en el Super Bowl del año 2020, ‘Pies Descalzos’ tuvo un contundente incremento del 117% en el número de reproducciones semanales globales.

Por su parte, ‘Oral Fixation’ tuvo un incremento del 213% en su número de oyentes con respecto a la semana previa del icónico evento en el que compartió escenario con Jennifer López, J Balvin y Bad Bunny.