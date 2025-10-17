CANAL RCN
Sale a la luz el último video de Liam Payne con su novia tras un año de su muerte

La creadora de contenido impactó a sus fanáticos al revelar el último video de su novio en vida.

Foto: AFP
octubre 17 de 2025
03:58 p. m.
El pasado 16 de octubre de 2024 el mundo de la música se vio impactado ante la confirmación de la muerte del cantante Liam Payne, quien se convirtió en uno de los artistas más recordados tras hacer parte de la famosa agrupación One Direction.

Tras un año de su muerte, que aún se encuentra siendo investigada por las autoridades, cientos de fanáticos y familiares del británico se tomaron sus redes sociales para recordar el legado musical, celebrar su vida y exigir justicia para esclarecer los hechos ocurridos en Buenos Aires, Argentina.

Novia de Liam Payne revela su último video en vida

En las horas más recientes, la modelo Kate Cassidy se tomó sus redes sociales oficiales para compartir un inédito video en el que aseguró que era su último recuerdo en vida junto al que fue “el amor de su vida”.

En el clip se observa a la pareja mientras disfrutan de un día de campo en donde al fondo se ve una amplia zona verde con sillas, caballos, perros y demás personas que disfrutan del espacio en patinetas mecánicas.

El video deja ver algunas piruetas que la pareja intenta realizar ya que el cantante toma por la cintura a su novia mientras la alza para que esta extienda sus brazos en el aire. Así mismo, el clip fue acompañado por un sentido mensaje dedicado al fallecido cantante.

“Este video fue tomado durante la última hora y el último día que Liam y yo compartimos en esta vida. Siempre estaré agradecida por los hermosos momentos que compartimos. Te extrañaré por el resto de mi vida Liam”, afirmó Cassidy.

El clip, que ya posee más de dos millones de likes en TikTok, desató el sentimentalismo por parte de miles de internautas, quienes, por medio de los comentarios, manifestaron su nostalgia ante la ausencia del intérprete de ‘Strip That Down’.

Fanáticos de Liam Payne se reúnen para recordarlos

Este jueves 16 de octubre cientos de fanáticos se reunieron a las afueras del hotel Casa Sur, en Palermo, lugar donde el británico cayó de un tercer piso y perdió la vida, para rendirle un homenaje tras su primer año de fallecido.

El lugar se vio permeado por diferentes fotografías, artículos de revista, flores, velas, camisetas, entre otros objetos que recordaron el legado del artista.

Actualmente, se está realizando una investigación penal en Argentina que se encuentra enfocada en dos personas que, presuntamente, habrían entregado estupefacientes, pues, según la investigación, el cantante tenía alcohol, cocaína y un antidepresivo en su organismo antes de su deceso.

