CANAL RCN
Tendencias

Kapo anuncia nuevas fechas y ciudades en Colombia para su tour 'Por Si Alguien Nos Escucha'

Kapo amplía su tour Por Si Alguien Nos Escucha en Colombia tras agotar fechas en Bogotá. Conozca las nuevas ciudades, fechas y detalles de boletería.

Kapo, conciertos en Colombia
FOTO: IG KAPO

Noticias RCN

enero 23 de 2026
04:01 p. m.
El afrobeat sigue ganando terreno en Colombia y uno de sus principales exponentes vuelve a dar de qué hablar.

Kapo confirmó la expansión de su gira nacional Por Si Alguien Nos Escucha, una respuesta directa al respaldo masivo del público que ha acompañado su crecimiento artístico en los últimos años.

El anuncio llega después de un hito clave en su carrera, pues la boletería para su concierto del próximo 7 de marzo en el Movistar Arena de Bogotá se agotó en tiempo récord.

Ante la alta demanda, el artista confirmó una segunda fecha en la capital, programada para el 10 de mayo, nuevamente en el Movistar Arena, consolidando uno de los momentos más importantes de su trayectoria musical.

Nuevas ciudades que vibrarán con el tour de Kapo

La gira no se quedará solo en Bogotá. Kapo llevará su propuesta musical a diferentes regiones del país, ampliando el alcance de un tour que conecta con historias personales y sonidos que han marcado su camino artístico. Las nuevas ciudades confirmadas son:

  • Pereira – 8 de mayo (Expofuturo)
  • Cali – 16 de mayo (Arena Cañaveralejo)
  • Bucaramanga – 22 de mayo (Cenfer)
  • Medellín – 23 de mayo (Centauro Centro de Eventos).

Este recorrido refuerza la conexión del artista con su público y evidencia el crecimiento del afrobeat dentro de la escena musical colombiana. Cada presentación promete una experiencia cercana, cargada de ritmo y mensajes que han convertido a Kapo en una de las voces más reconocidas del género.

Fechas de boletería y lo que trae el Por Si Alguien Nos Escucha Tour 2026

El Por Si Alguien Nos Escucha Tour 2026 ha sido descrito como la etapa más personal del artista. Será un viaje sonoro que recorre sus inicios, sus influencias y los éxitos que lo han llevado a conquistar escenarios dentro y fuera del país.

La venta de boletería se realizará de la siguiente manera:

  • “Preventa clientes Movistar: 24 de enero, 10:00 a.m. – 26 de enero, 10:00 a.m.”
  • “Preventa Terpel Bogotá: 26 de enero, 10:00 a.m. – 28 de enero, 9:59 a.m.”
  • “Preventa Terpel otras ciudades: 28 de enero, 10:00 a.m. – 30 de enero, 9:59 a.m.”
  • “Venta general Bogotá: 28 de enero, 10:00 a.m.”
  • “Venta general otras ciudades: 30 de enero, 10:00 a.m.”

Con este anuncio, Kapo reafirma su lugar como uno de los artistas más sólidos del momento en Colombia.

