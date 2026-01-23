CANAL RCN
Alcalde de Medellín advierte sanciones por abusos en precios de hospedaje durante conciertos de Bad Bunny

La masiva llegada de visitantes también generó denuncias por abusos en los precios de hospedaje, con casos de alquileres que alcanzaron hasta 25 millones de pesos.

Noticias RCN

enero 23 de 2026
01:28 p. m.
Medellín vive un ambiente de fiesta total con la llegada de Bad Bunny, quien ofrecerá tres conciertos en la ciudad, convirtiéndola en epicentro del entretenimiento en Colombia.

El alcalde Federico Gutiérrez aseguró en A lo que vinimos que la capital antioqueña está lista para recibir a más de 100 mil personas que se congregarán durante el fin de semana.

El artista puertorriqueño llegó a Medellín hace cuatro días y, además de preparar su espectáculo, ha recorrido espacios culturales como el Museo de Antioquia, donde conoció la obra de Fernando Botero, y ha disfrutado de la gastronomía local. “La ciudad está repleta, se mueve la economía y hay un ambiente de fiesta”, destacó el mandatario local.

Medellín, escenario preferido de grandes artistas

El alcalde recordó que hace algunos años Medellín era catalogada como la ciudad más violenta del mundo, con más de 8.000 homicidios anuales. Hoy, en contraste, registra las tasas más bajas de los últimos 40 años, incluso por debajo de ciudades como Washington.

“Eso demuestra la transformación de Medellín y explica por qué artistas como Bad Bunny eligen esta ciudad para presentarse”, afirmó.

Denuncias en Medellín por los altos costos en el hospedaje

La masiva llegada de visitantes también generó denuncias por abusos en los precios de hospedaje, con casos de alquileres que alcanzaron hasta 25 millones de pesos.

Gutiérrez explicó que, según información de Airbnb, de las 17 mil propiedades registradas en la plataforma, solo se han identificado entre 20 y 30 casos de irregularidades. “Quien haya abusado de los precios es muy descarado y habrá sanciones tanto de la plataforma como de la Alcaldía”, advirtió.

Una ciudad que recibe con fiesta

El mandatario insistió en que la mayoría de visitantes llegan para disfrutar y aportar a la economía local. “Medellín está preparada, la gente quiere venir y quienes están aquí encuentran oportunidades”, concluyó.

Con tres fechas agotadas, la ciudad se convierte este fin de semana en el epicentro de la música urbana y en vitrina de su transformación social y cultural.

