Karely Ruiz compartió contundente mensaje tras polémica con Karina García

Luego de la pelea entre Karina García y Karely Ruiz en Stream Fighters, la polémica entre ambas creadoras de contenido no se ha hecho esperar.

¿Qué dijo Karina García sobre Karely Ruiz?

Todo comenzó en redes sociales, cuando Karely Ruiz compartió varias fotografías celebrando su triunfo tras vencer a la modelo paisa en el evento. Sin embargo, una de las imágenes generó controversia, ya que mostraba a Karina en una posición poco favorecedora , dejando ver algunas imperfecciones en sus piernas. Esto desató una ola de comentarios negativos y burlas en su contra.

Ante la cantidad de críticas y memes que circularon en redes, Karina García decidió romper el silencio y expresar su sentir a través de un mensaje público. En sus palabras, manifestó sentirse afectada por la publicación y cuestionó la actitud de su oponente:

“Ella sube una foto tratándome de hacer sentir mal a una mujer. Mi pregunta es, ¿por qué lo haces? Tú ganaste, disfruta tu triunfo”.

Karina también aclaró que nunca ha tenido mala intención hacia Karely, aunque admitió que la publicación le pareció una falta de respeto.

Declaraciones de Karely Ruiz tras el mensaje de Karina García

Horas después, Karely Ruiz compartió en Instagram un carrusel de videos mostrando parte de su entrenamiento y preparación para la pelea. En el primer clip se le ve llorando, lo que explicó como resultado del esfuerzo y la disciplina que implicó su proceso.

Más recientemente, la influencer publicó una historia en la que aseguró que nunca quiso ofender a Karina, subrayando que la imagen publicada no tenía mala intención y que siempre se ha mostrado respetuosa con sus rivales.

"Si tú publicas una foto mía es sin mala intención, pero si yo publico una foto tuya ¿es con mala intención?...A mí tampoco me caes mal, al contrario, tú fuiste la que desde un inicio no quiso que grabáramos.. Aquí nadie ha faltado al respeto, ni te estoy "tirando de mujer a mujer" a mí tampoco me gustó lo que subiste y yo calladita, no te dije nada, ni salí ofendida", aseguró.