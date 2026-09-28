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La cruel historia de 17 colombianas explotadas sexualmente en Camboya

Las víctimas fueron sometidas a extensas jornadas de prostitución, tras ser engañadas con falsas promesas de empleos en el exterior.

Yhonay Díaz

septiembre 28 de 2026
08:25 a. m.
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Diecisiete mujeres del departamento de Cesar lograron regresar a Colombia después de meses de explotación sexual en Camboya, lugar al que viajaron engañadas con falsas promesas de trabajo.

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Las víctimas fueron captadas a través de atractivas ofertas laborales en las que les prometían salarios de hasta $15.000.000 en almacenes de cadena y empresas de telefonía, pero realmente fueron sometidas a largas jornadas de explotación sexual, en condiciones de encierro y sin acceso a sus documentos de identidad.

Apenas pisaron Camboya, en lugar de firmar un contrato de trabajo, fueron entregadas a hombres armados que les quitaron sus documentos, su libertad y las encerraron bajo llave.

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Durante meses, las mujeres que fueron captadas en el departamento de Cesar, vivieron en condiciones de cautiverio extremo, hasta que decidieron escapar.

El lograr huir de sus captores no significó el fin de su calvario. Permanecieron cinco meses escondidas en el país asiático, esperando que las autoridades colombianas lograran su repatriación.

En Cesar al menos 300 personas permanecerían atrapadas en el exterior tras caer en redes similares de engaño y tráfico de personas.

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Alerta por casos de captación y explotación sexual en el exterior

Las autoridades hicieron un llamado a la precaución ante este tipo de ofertas fraudulentas. Insisten en la importancia de verificar la legitimidad de las ofertas laborales internacionales y consultar con familiares antes de aceptar propuestas que parezcan demasiado ventajosas.

Las 17 mujeres lograron reunirse con sus familias en Cesar después de su regreso a Colombia, cerrando un capítulo traumático que, según las autoridades, se repite con demasiada frecuencia en la región.

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