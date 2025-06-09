¿Karina García se juntará con Bad Bunny? Unas declaraciones suyas encendieron las redes sociales

Karina García, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, tendrá una pelea de boxeo en octubre.

La modelo antioqueña aceptó el reto de participar en Stream Fighters, el evento de Westcol, y enfrentará a Karely Ruiz, la reconocida influencer de México.

Esta pelea será el 18 de octubre, en el Coliseo MedPlus de Bogotá y, teniendo en cuenta que la fecha cada vez está más próxima, Karina García no solo ha intensificado los entrenamientos, sino que ha comenzado a hablar de todos los detalles.

Fue así como en una transmisión en vivo aseguró que le gustaría entrar a su pelea de boxeo con Bad Bunny para cantar Mónaco. ¿Podrá cumplir ese sueño? Descubra aquí en Noticias RCN qué fue exactamente lo que dijo la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

¿Karina García estará en Stream Fighters junto a Bad Bunny?

Durante un 'live', un internauta le preguntó a Karina García que si ya ha pensado en cómo será su entrada a la pelea de boxeo vs. Karely Ruiz y ella dejó claro su anhelo de poder cantar una de sus canciones favoritas junto a Bad Bunny.

"Y, pues, no sé, voy a llamar a Bad Bunny para ver si se anima a que entremos cantando Mónaco. ¿Ustedes se imaginan yo entrando a esa pelea con Bad Bunny? Dios mío, soñar no cuesta nada", afirmó Karina García.

"No mentiras, mis amores, la verdad no he pensado en eso todavía. Esta semana estuve viendo la pelea de Westcol y rompió increíble saliendo con Arcángel. Tengo dos artistas favoritos en el género urbano como Bad Bunny y Arcángel, que son dos leyendas y amo su música", complementó.

De esa manera, dejó claro que es casi imposible contar con Bad Bunny para su primera pelea de boxeo, pero también permitió entrever que le gustaría presentarse junto a un cantante de música urbana.

¿Qué ha dicho Karina García de su pelea vs. Karely Ruiz en Stream Fighters?

Desde que se confirmó la pelea, Karina García ha manifestado que se preparará de la mejor manera para poder quedarse con la victoria en el ring.

Sin embargo, ha reconocido las virtudes de Karely Ruiz, su rival, y ha hecho mucho hincapié en que la concentración debe estar a tope.