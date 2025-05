¿Crisis en la relación de Karina García y Altafulla? La modelo celó al cantante con Melissa Gate

Este 7 de mayo se volvió a llevar a cabo la dinámica del 'detector de mentiras' en La Casa de los Famosos Colombia 2025 y se desataron varias tensiones.

Cuando fue el turno de que Andrés Altafulla se enfrentara al detector, el 'jefe' le preguntó que si él ya no sentía nada por Melissa Gate y el cantante manifestó que solo estaba interesado en Karina García. Sin embargo, se encendió la luz roja relacionada con la mentira.

Tras esa situación, Yina Calderón manifestó que en más de una ocasión se había dado cuenta de que Andrés Altafulla se quedaba mirando a Melissa Gate y Karina García no se olvidó de esas palabras. Por lo tanto, cuando la dinámica se terminó, celó al cantante con la creadora de contenido.

Al finalizar la dinámica del 'detector de mentiras', Karina García se quedó hablando con Andrés Altafulla y le manifestó que no le importaba lo que pensaran sus compañeros, pero que sí lo que estuviera viendo el país en el 24/7.

Además, puntualizó que, al igual que Yina Calderón, ella también se había dado cuenta de que el cantante se quedaba mirando a Melissa Gate en más de una ocasión.

"Ante esta gente no me importa porque somos 10 personas que estamos compitiendo, pero afuera sí me preocupa muchísimo por lo que pueda estar pensando mi círculo y mi gente. Tú sabes que acá hay muchísimas cámaras y que todo se ve", le dijo Karina García a Andrés Altafulla.

"Yo no quise decir nada porque es normal que tú tengas los ojos para mirar a quien tú quieras, pero yo lo vi y Yina también lo notó (las miradas hacia Melissa Gate)", agregó la modelo.

Y, por su parte, en medio de esa conversación, Andrés Altafulla expresó que si ella pensaba eso, no tenía sentido que estuvieran juntos. Asimismo, puntualizó que si consideraba que las miradas eran normales, no entendía por qué estaba ahondando en ese tema.

Melissa Gate cree que Andrés Altafulla está con Karina García porque ella lo rechazó en La Casa de los Famosos Colombia 2025

Durante la dinámica del 'detector de mentiras', el jefe le preguntó a Melissa Gate que si creía que Andrés Altafulla estaba con Karina García porque ella lo había rechazado y la respuesta de la creadora de contenido fue afirmativa.

"¿Por qué a mí? ¿Yo qué culpa tengo? 'Jefe', pues eso es lo que dice todo el mundo. Pero, pues, claro", concluyó Melissa Gate.

