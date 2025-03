Karina García entregó una nueva versión sobre su relación con el ex de Laura González: "sí pasaron cosas"

En la noche del 27 de marzo se presentó una fuerte pelea en La Casa de los Famosos Colombia 2025. Esto debido a que Laura González, la modelo y comunicadora social, ingresó como nueva participante y le recordó a Karina García que tenían un asunto pendiente.

Según la nueva habitante, Karina García se entrometió en su último romance, en el cual tenía planes de matrimonio e, incluso, estuvo presente en la casa en la que ella vivía en Río de Janeiro, Brasil.

Sin embargo, en primera medida, la modelo paisa aseguró que solo era una gran amiga de la expareja de Laura González y que cuando estuvo presente con él en Brasil también hubo otras mujeres y no ocurrió ninguna infidelidad.

No obstante, tras la intensa discusión, todos los otros participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025 quedaron con múltiples dudas y, por lo tanto, Yina Calderón decidió entrevistar a Karina García para aclarar lo sucedido. Fue así como la modelo explicó cómo conoció a la expareja de Laura González y si en algún momento llegó a tener un romance con él.

Karina García contó todos los detalles de su relación con la expareja de Laura González, la nueva habitante de La Casa de los Famosos Colombia 2025

En el diálogo con Yina Calderón, Karina García puntualizó que el hombre del que están hablando se llama Hugo y que es un gran empresario. Además, que ella lo conoció en un restaurante y que él estaba soltero en ese entonces.

"Nos conocimos, tuvimos una linda conexión, pero esa noche no pasó nada. Sin embargo, seguimos saliendo y pasaron cosas, aunque con el paso del tiempo descubrimos que era mejor ser amigos", le dijo Karina García a Yina Calderón.

"Hubo besitos, salimos, viajamos y fueron cosas muy bonitas. No era público de estarnos mostrando, pero tampoco nos escondíamos. Nos volvimos muy parceros e, incluso, él me hablaba de su exesposa, de sus novias y yo le presentaba amigas", agregó Karina.

Posteriormente, aseguró que él la invitó a Brasil por su propia cuenta y que, por lo tanto, ella coordinó con unas amigas y llevó a su hija a ese viaje. Adicionalmente, referenció que ese no fue el único paseo en el que estuvieron juntos y que en ese instante fue que se enteró de que Hugo estaba conociendo a una nueva persona (Laura González).

"Él me contaba de su relación y de los inconvenientes que tenían, que por respeto no los voy a mencionar. Me dijo que habían terminado, que estaban aburridos y que hiciéramos un 'parche' y nos fuéramos para Brasil", declaró Karina García.

"Ahí no había ni una sola foto ni una prenda de una mujer y él nos dijo que ese apartamento era alquilado. La pasamos increíble, turisteamos, estuvimos en los mejores restaurantes y en los lugares más increíbles porque simplemente fuimos a pasear", añadió.

Karina García reveló por qué cree que Laura González tuvo una inseguridad con ella

La modelo paisa manifestó que Hugo le contó que Laura González no confiaba en ella y que no estaba de acuerdo con su vínculo, pero que él siempre siguió siendo su amigo.

"Yo no lo veía feliz y lo aconsejaba. Pero, cuando él me decía que estaba bien, yo lo felicitaba y le decía que la cuidara", aseguró Karina.

Asimismo, expuso que ella sí chateó con Hugo cuando se encontraba en un viaje en Dubai con Laura, pero que los mensajes fueron malinterpretados.

"Hubo un tiempo en el que él se alejó de mí por ella y yo lo entendí, pero me volvió a buscar cuando terminaron. En cuanto a los mensajes, yo le estaba preguntando a mi amigo acerca de su matrimonio, pero no reclamándole. No es como ella lo dice", concluyó.