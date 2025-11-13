Karina García desata críticas al confundir dos objetos diferentes en República Dominicana

La modelo antioqueña ha sorprendido a sus más fieles fanáticos al ingresar a un popular reality en República Dominicana en donde ha compartido no solo con famosos internacionales, sino también con Yina Calderón.

No obstante, algunas de sus acciones se han hecho virales en redes sociales ya que la mujer se ha llevado la atención de miles de internautas al protagonizar un sin fin de momentos que también han desatado polémica en internet.

Karina García se confunde en República Dominicana

En las horas más recientes se llevó a cabo una celebración en el famoso reality La casa de Luinny, en República Dominicana, donde la paisa se encuentra realizando su debut en un programa internacional.

No obstante, la mujer ha desatado un amplio debate en redes sociales a raíz de que confundió el contrapeso de una bomba con un regalo, pues expresó que se encontraba emocionada por abrir la gran cantidad de presentes que le habría enviado su amplia comunidad de seguidores.

Por supuesto, las opiniones no se hicieron esperar en redes sociales ya que cientos de internautas realizaron contundentes críticas hacia el nivel de conocimiento de la mujer, quien no habría logrado diferenciar entre la base de sus globos y los demás obsequios que estaban en la mesa.

Sin embargo, los más fieles fanáticos de García salieron en su defensa al manifestar que no todas las personas tienen conocimiento del uso que se les da a las bases para sostener dichos accesorios.

Yina Calderón dedica mensaje a Karina García

Por otro lado, Yina Calderón ha vuelto a tomarse las redes sociales al manifestar su contundente decisión de abandonar el reality internacional tras apoyar la determinación de una de sus compañeras, quien también habría dado a conocer su interés por abandonar el juego.

Por esto, ante el incómodo momento que se llevó las miradas de todos los participantes, Calderón no dudó en dedicar un emotivo mensaje hacia Karina García, quien se encontraba observando lo que estaba ocurriendo en el lugar.