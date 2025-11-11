CANAL RCN
Tendencias

Karina García reveló su experiencia en OnlyFans en el reality La Mansión de Luinny

Karina García contó detalles de su paso por OnlyFans y le dio consejos a una de sus compañeras en La Mansión de Luinny

Karina García habló sobre OnlyFans
Foto: IG Karina García

Noticias RCN

noviembre 11 de 2025
02:37 p. m.
En un reciente episodio del reality La Mansión de Luinny, la creadora de contenido colombiana Karina García contó detalles de su paso por OnlyFans y le dio consejos a una de sus compañeras acerca de trabajar en plataformas para adultos. Su sinceridad, acompañada de un tono reflexivo, sorprendió tanto a sus compañeros como a los espectadores.

Karina García habló sobre su experiencia en OnlyFans

Durante una charla con la participante venezolana Yurgenis Aular, Karina decidió abrir su corazón y recordar los motivos que la llevaron a unirse a OnlyFans.

Explicó que atravesaba una situación económica difícil luego de convertirse en madre y que, al no contar con apoyo, optó por incursionar en la plataforma como una alternativa para generar ingresos. Según contó, en su primer mes logró ganancias que superaron sus expectativas, sin necesidad de mostrar contenido explícito.

Cuando yo decidí abrir Only, amiga, yo estaba pasando por una situación supermala. Y yo siempre he sido una mujer muy abundante, gloria a Dios, me encanta el dinero, me encanta trabajar. Qué resuelve. Siempre. Yo había acabado de tener a mi bebé, mi niño tiene cinco años. O sea, tenía un marido que no servía para nada. El papá del niño. Bueno, él ama a su hijo, pero me refiero a resolver económicamente. Y yo dije: ‘¿Qué voy a hacer? Me va a tocar abrir esta página’. Cuando la abrí, el primer mes me hice como cincuenta, ochenta millones de pesos. Eso es demasiado dinero sin mostrar nada. Amiga, ¿quién no se va a emocionar así?, mencionó Karina García.

Sin embargo, la modelo reconoció que con el tiempo decidió publicar material más sugerente, lo que terminó provocando la filtración de algunos videos íntimos.

Karina relató que ese episodio fue muy doloroso, sobre todo porque personas de su entorno intentaron usarlo en su contra. Aun así, afirmó que esa experiencia la ayudó a fortalecerse y a valorar más su crecimiento personal.

Consejo de Karina García en La Mansión de Luinny sobre OnlyFans

En medio de la conversación, Karina García le dio consejos a una de sus compañeras, animándola a cerrar ese capítulo y a enfocarse en construir una carrera sólida como artista.

Lastimosamente, estamos en una sociedad donde a las mujeres nos tiran muy duro. Nos tiran súper, súper, superduro, concluyó Karina a Yurgenis.

La influencer paisa enfatizó que el dinero obtenido lo utilizó para sacar adelante a sus hijos, dejando claro que su propósito siempre fue el bienestar familiar.

