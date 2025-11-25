Participante de MasterChef Celebrity Colombia 2025 sufrió lesión en plena gran final: esto pasó

La gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025 comenzó a disputarse desde el lunes 24 de noviembre.

Después de que Valentina Taguado, Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Violeta Vergonzi estuvieron acompañadas de sus seres queridos, recibieron la instrucción de que tenían que presentar un menú completo con una entrada, un plato fuerte y un postre.

Además, Nicolás De Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso revelaron que la clave no es solo demostrar técnicas del más alto nivel, sino que también un hilo conductor coherente.

En consecuencia, las cuatro finalistas comenzaron de inmediato a organizar sus ideas y a preparar los platos que eligieron como 'as bajo la manga' para intentar quedarse con el premio.

Sin embargo, una de ellas tuvo un problema inesperado debido a que sufrió una incómoda lesión en plena gran final. ¿Cuál fue?

Esta fue la lesión que Valentina Taguado sufrió en plena gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025

Al igual que las otras tres finalistas, Valentina Taguado comenzó a cocinar con mucho entusiasmo durante la gran final de MasterChef Celebrity Colombia 205.

No obstante, en los cortos del último capítulo salió a la luz que sufrió un problema en una de sus rodillas y que, incluso, tuvo problemas para caminar.

Fue así como, con evidentes señales de frustración, la locutora afirmó que no podía creer que esa lesión la hubiera afectado justo en el día más decisivo.

¿Qué pasará finalmente tras esta situación? Descúbralo este 25 de noviembre en la pantalla del Canal RCN.

¿Dónde y a qué hora ver la gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025?

En la noche de este 25 de noviembre de 2025, a partir de las 8:00, los televidentes podrán terminar de ver los platos que presentarán Valentina Taguado, Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi.

¿Quién se coronará? No se pierda ningún detalle y recuerde que también puede conectarse a través de la App del Canal RCN.