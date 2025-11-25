CANAL RCN
Tendencias

Participante de MasterChef Celebrity Colombia 2025 sufrió lesión en plena gran final: esto pasó

¿Qué fue lo que le sucedió? ¿Cómo continuará compitiendo? Descubra los detalles.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

noviembre 25 de 2025
11:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025 comenzó a disputarse desde el lunes 24 de noviembre.

Después de que Valentina Taguado, Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Violeta Vergonzi estuvieron acompañadas de sus seres queridos, recibieron la instrucción de que tenían que presentar un menú completo con una entrada, un plato fuerte y un postre.

¡Final inédito! Así se vivió la primera parte del último reto en MasterChef Celebrity Colombia 2025
RELACIONADO

¡Final inédito! Así se vivió la primera parte del último reto en MasterChef Celebrity Colombia 2025

Además, Nicolás De Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso revelaron que la clave no es solo demostrar técnicas del más alto nivel, sino que también un hilo conductor coherente.

En consecuencia, las cuatro finalistas comenzaron de inmediato a organizar sus ideas y a preparar los platos que eligieron como 'as bajo la manga' para intentar quedarse con el premio.

Sin embargo, una de ellas tuvo un problema inesperado debido a que sufrió una incómoda lesión en plena gran final. ¿Cuál fue?

Esta fue la lesión que Valentina Taguado sufrió en plena gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025

Al igual que las otras tres finalistas, Valentina Taguado comenzó a cocinar con mucho entusiasmo durante la gran final de MasterChef Celebrity Colombia 205.

No obstante, en los cortos del último capítulo salió a la luz que sufrió un problema en una de sus rodillas y que, incluso, tuvo problemas para caminar.

Fue así como, con evidentes señales de frustración, la locutora afirmó que no podía creer que esa lesión la hubiera afectado justo en el día más decisivo.

¿Qué pasará finalmente tras esta situación? Descúbralo este 25 de noviembre en la pantalla del Canal RCN.

¿Dónde y a qué hora ver la gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025?

En la noche de este 25 de noviembre de 2025, a partir de las 8:00, los televidentes podrán terminar de ver los platos que presentarán Valentina Taguado, Carolina Sabino, Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi.

Reacciones tras la primera parte de la gran final de MasterChef Celebrity
RELACIONADO

Reacciones tras la primera parte de la gran final de MasterChef Celebrity

¿Quién se coronará? No se pierda ningún detalle y recuerde que también puede conectarse a través de la App del Canal RCN.

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

"Será sí o sí": vidente reveló qué pasaría próximamente con Venezuela en medio de la tensión con Estados Unidos

Artistas

"Como bien saben": pareja de Andrea Valdiri sorprendió con nuevas declaraciones en medio de los rumores de infidelidad

Artistas

"Ayuda": reconocida influencer colombiana preocupó tras revelar los problemas médicos que enfrentó en los últimos días

Otras Noticias

Subsidios

Colombianos recibirán pago de dos subsidios clave para la época de Navidad: LINK para consultar si aplica

El Banco Agrario anunció pago de subsidios para diciembre: consulte si recibirá regalo de Navidad

Antioquia

Condenan a Santiago Uribe a 28 años y 4 meses de prisión por concierto para delinquir

El Tribunal Superior de Antioquia halló responsable al hermano del expresidente del delito de concierto para delinquir agravado.

Estados Unidos

¿EE. UU. garantiza visa a quienes tengan boleta para el Mundial? Embajador respondió

Inglaterra

Inició el juicio contra el hombre acusado de atropellar a una multitud durante celebraciones del Liverpool

Tecnología

Las 5 tendencias que revolucionarán el 2026 para clínicas y hospitales